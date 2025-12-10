Telugu

కొత్త యాక్టివా 8G వచ్చేస్తోంది, ధర ఎంత?

automobile Dec 10 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Google
Telugu

అదిరిపోయే స్టైల్‌తో హోండా యాక్టివా మార్కెట్లోకి

ఆధునిక టెక్నాలజీ, అదిరిపోయే స్టైల్‌తో హోండా కంపెనీ తమ యాక్టివా బైక్ ని మార్కెట్లోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ పాపులర్ స్కూటర్ కొత్త మోడల్ తో  స్టైలిష్ గా LED హెడ్‌లైట్స్‌తో వస్తోంది.

Image credits: Google
Telugu

స్పెసిఫికేషన్లు ఏమిటి?

ఈ బైక్ మెరుగైన సస్పెన్షన్, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ టెక్నాలజీ, స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ, పెద్ద స్టోరేజ్ కెపాసిటీ లాంటి లక్షణాలతో రాబోతోంది.

Image credits: Facebook
Telugu

యువతకు నచ్చిన బైక్

 ఈ బైక్ లో భద్రత కోసం CBS, ముందువైపు డిస్క్ బ్రేక్, వెడల్పాటి టైర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. జీరో మెయింటెనెన్స్, ఎక్కువ రీసేల్ వ్యాల్యూ వల్ల యాక్టివా 8G అధికంగా అమ్మకాలు సాగుతాయి.

Image credits: Facebook
Telugu

డిజైన్, లుక్‌లో మార్పులు

ప్రీమియం డిజైన్‌తో ఉండే ఈ స్కూటర్‌కు హోండా కొత్త రూపాన్ని ఇచ్చింది. యాక్టివా 8Gలో షార్ప్ బాడీ లైన్స్, స్టైలిష్ LED హెడ్‌లైట్స్, కొత్త ఆకర్షణీయమైన రంగుల ఆప్షన్లు ఉంటాయి.

Image credits: Facebook
Telugu

టెక్నాలజీని అప్‌డేట్ చేశారు

కంపెనీ బండిలోని టెక్నాలజీని అప్‌డేట్ చేసింది. అందులో చాలా మార్పులు చేసింది. సైలెంట్ స్టార్ట్, మల్టిపుల్ రైడింగ్ మోడ్స్ లాంటి ఆధునిక ఫీచర్లు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Facebook
Telugu

ధర ఎంత?

జనవరి 2026లో హోండా యాక్టివా ధర రూ. 80,000 నుండి రూ. 90,000 ధర ఉండే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Honda activa
Telugu

మైలేజీ ఎంత?

దీని మైలేజీ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది.  85 KMPL మైలేజీ, LED లైట్లు, స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ వంటి ఫీచర్లతో ఇది రాబోతోంది.

Image credits: Honda Activa

Cars Under 5 Lakhs: రూ. 5 లక్షల లోపు వచ్చే బెస్ట్ కార్లు ఇవే!

₹10 లక్షల లోపు.. ఈ ఆటోమేటిక్ కార్లే తోపు!

మహిళలకు బెస్ట్‌ ఆటోమెటిక్‌ కార్లు.. బడ్జెట్‌ ధరలోనే

డిసెంబర్ లో కారు కొంటే ఇన్ని నష్టాలా?