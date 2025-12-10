కొత్త యాక్టివా 8G వచ్చేస్తోంది, ధర ఎంత?

ఆధునిక టెక్నాలజీ, అదిరిపోయే స్టైల్తో హోండా కంపెనీ తమ యాక్టివా బైక్ ని మార్కెట్లోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ పాపులర్ స్కూటర్ కొత్త మోడల్ తో స్టైలిష్ గా LED హెడ్లైట్స్తో వస్తోంది.
ఈ బైక్ మెరుగైన సస్పెన్షన్, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ టెక్నాలజీ, స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, పెద్ద స్టోరేజ్ కెపాసిటీ లాంటి లక్షణాలతో రాబోతోంది.
ఈ బైక్ లో భద్రత కోసం CBS, ముందువైపు డిస్క్ బ్రేక్, వెడల్పాటి టైర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. జీరో మెయింటెనెన్స్, ఎక్కువ రీసేల్ వ్యాల్యూ వల్ల యాక్టివా 8G అధికంగా అమ్మకాలు సాగుతాయి.
ప్రీమియం డిజైన్తో ఉండే ఈ స్కూటర్కు హోండా కొత్త రూపాన్ని ఇచ్చింది. యాక్టివా 8Gలో షార్ప్ బాడీ లైన్స్, స్టైలిష్ LED హెడ్లైట్స్, కొత్త ఆకర్షణీయమైన రంగుల ఆప్షన్లు ఉంటాయి.
కంపెనీ బండిలోని టెక్నాలజీని అప్డేట్ చేసింది. అందులో చాలా మార్పులు చేసింది. సైలెంట్ స్టార్ట్, మల్టిపుల్ రైడింగ్ మోడ్స్ లాంటి ఆధునిక ఫీచర్లు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.
జనవరి 2026లో హోండా యాక్టివా ధర రూ. 80,000 నుండి రూ. 90,000 ధర ఉండే అవకాశం ఉంది.
దీని మైలేజీ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది. 85 KMPL మైలేజీ, LED లైట్లు, స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ వంటి ఫీచర్లతో ఇది రాబోతోంది.
