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ఫ్రెండ్స్‌కు హెల్మెట్ ఇస్తున్నారా? అయితే మీకిది తెలియాల్సిందే..

automobile Oct 23 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Getty
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ఫంగస్ సమస్యలు

హెల్మెట్ లోపల వేడి, తేమ, చెమట ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి ఫంగస్ పెరగడానికి కారణం అవుతాయి. దీనివల్ల తలపై రింగ్‌వార్మ్ (తామర) లాంటి చర్మ వ్యాధులు వస్తాయి.

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పేల సమస్య

మీ స్నేహితుడి తలలో పేలు ఉంటే, అవి హెల్మెట్ లోపలి భాగానికి చేరుకుంటాయి. ఆ తర్వాత మీరు అదే హెల్మెట్ వాడినప్పుడు, ఆ పేలు మీ తలకి సులభంగా వ్యాపిస్తాయి.

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చర్మ అలర్జీలు

హెల్మెట్ లోపల ఇతరుల చెమట, మురికి పేరుకుపోయి ఉంటాయి. ఆ హెల్మెట్ మీరు వాడటం వల్ల ముఖంపై దద్దుర్లు, చర్మ అలర్జీలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

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చుండ్రు వ్యాప్తి

మీ స్నేహితుడికి చుండ్రు సమస్య ఉంటే, హెల్మెట్ ద్వారా అది మీకూ సోకుతుంది. దీనివల్ల మీ తలపై తీవ్రమైన దురద, ఇన్ఫెక్షన్లు మొదలవుతాయి.

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దుర్వాసన

చెమట వల్ల హెల్మెట్ లోపల బ్యాక్టీరియా చేరి దుర్వాసన వస్తుంది. ఆ హెల్మెట్ మీరు పెట్టుకున్నప్పుడు, మీ జుట్టు నుంచి కూడా అదే చెడు వాసన వస్తుంది.

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సైజు తేడాలు

ఇతరుల హెల్మెట్ మీ తల సైజుకు సరిగ్గా సరిపోకపోవచ్చు. తప్పు సైజు హెల్మెట్ వాడటం వల్ల తలనొప్పి, మెడనొప్పి వంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి.

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ఏం చేయాలి?

ఇతరులతో హెల్మెట్ పంచుకోవడం మానుకోండి. ఒకవేళ వాడాల్సి వస్తే, లోపల శానిటైజర్ స్ప్రే చేయండి. అలాగే హెయిర్ కవర్ లేకుండా హెల్మెట్ పెట్టుకోవద్దు.

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ఫ్రెండ్స్‌కి హెల్మెట్ ఇస్తున్నారా? అయితే మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తప్పవు