హెల్మెట్ లోపల వేడి, తేమ, చెమట ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి ఫంగస్ పెరగడానికి కారణం అవుతాయి. దీనివల్ల తలపై రింగ్వార్మ్ (తామర) లాంటి చర్మ వ్యాధులు వస్తాయి.
మీ స్నేహితుడి తలలో పేలు ఉంటే, అవి హెల్మెట్ లోపలి భాగానికి చేరుకుంటాయి. ఆ తర్వాత మీరు అదే హెల్మెట్ వాడినప్పుడు, ఆ పేలు మీ తలకి సులభంగా వ్యాపిస్తాయి.
హెల్మెట్ లోపల ఇతరుల చెమట, మురికి పేరుకుపోయి ఉంటాయి. ఆ హెల్మెట్ మీరు వాడటం వల్ల ముఖంపై దద్దుర్లు, చర్మ అలర్జీలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
మీ స్నేహితుడికి చుండ్రు సమస్య ఉంటే, హెల్మెట్ ద్వారా అది మీకూ సోకుతుంది. దీనివల్ల మీ తలపై తీవ్రమైన దురద, ఇన్ఫెక్షన్లు మొదలవుతాయి.
చెమట వల్ల హెల్మెట్ లోపల బ్యాక్టీరియా చేరి దుర్వాసన వస్తుంది. ఆ హెల్మెట్ మీరు పెట్టుకున్నప్పుడు, మీ జుట్టు నుంచి కూడా అదే చెడు వాసన వస్తుంది.
ఇతరుల హెల్మెట్ మీ తల సైజుకు సరిగ్గా సరిపోకపోవచ్చు. తప్పు సైజు హెల్మెట్ వాడటం వల్ల తలనొప్పి, మెడనొప్పి వంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి.
ఇతరులతో హెల్మెట్ పంచుకోవడం మానుకోండి. ఒకవేళ వాడాల్సి వస్తే, లోపల శానిటైజర్ స్ప్రే చేయండి. అలాగే హెయిర్ కవర్ లేకుండా హెల్మెట్ పెట్టుకోవద్దు.
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