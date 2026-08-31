Mangalsutra: 5 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే లైట్ వెయిట్ మంగళసూత్రం డిజైన్లు

ఇలాంటి నల్లపూసల డిజైన్లు డైలీవేర్ కి చాలా బాగుంటాయి. మొత్తం నల్లపూసలు, అక్కడక్కడ చైన్ , మధ్యలో గ్రీన్ స్టోన్ లాకెట్.. మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
ఇలాంటి నల్లపూసలు ఆఫీస్ కి వెళ్లేవారికి చాలా బాగుంటాయి. మొత్తం చైన్ వేసుకున్నట్లే ఉంటుంది. అక్కడక్కడ మాత్రమే ఒక్క నల్లపూస ఉంటుంది.
ఇది క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ట్రెడిషనల్ వేర్ కి చాలా బాగుంటుంది. మొత్తం చైన్ కి పెండెంట్ కి బదులు.. నల్లపూసలు కింద వేలాడుతూ ఉంటాయి.
ఇది కూడా ఆఫీస్ వేర్ కి చాలా బాగుంటుంది. చైన్ కి అక్కడక్కడ నల్లపూసలు ఉండటమే కాకుండా, కింద.. స్టోన్ పెండెంట్ మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే డిజైన్ ఇది. చైన్ కి అక్కడక్కడ నల్లపూసలు ఉంటాయి. కింద హార్ట్ పెండెంట్ మంచి లుక్ ఇస్తుంది. వైట్ స్టోన్, పింక్ స్టోన్ కలిపి హార్ట్ షేప్ లో ఉంటుంది.
ఈ నల్లపూసల డిజైన్.. మంగళసూత్రం ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.
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