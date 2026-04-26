Telugu

కేవలం 3 గ్రాముల్లో వచ్చే జుంకాల డిజైన్లు

astrology Apr 26 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:gemini ai
స్క్వేర్ షేప్ బాలీ జుంకా

మీ భార్యకు, కూతురికి ఇలాంటి స్క్వేర్ షేప్ బాలీ జుంకాలను గిఫ్ట్‌గా ఇవ్వొచ్చు. ఇవి చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
బాల్ గోల్డ్ జుంకాలు

చిన్న చెవిపోగుల్లో ఈ బాల్ జుంకాలు కేవలం 3 నుంచి 4 గ్రాముల్లో దొరుకుతాయి. ఇవి పెట్టుకుంటే ముఖం నిండుగా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
స్మాల్ హూప్ జుంకా లుక్

స్మాల్ హూప్ జుంకా డిజైన్లు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ఇవి 3 గ్రాముల బంగారంలో సులభంగా తయారవుతాయి.

Image credits: pinterest
బెల్ డిజైన్ బాలీ జుంకా

బెల్ డిజైన్ బాలీ జుంకాలు చూడటానికి సింపుల్‌గా ఉంటాయి.  వాటి డిజైన్ వల్ల హెవీ లుక్‌తో చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: pinterest
మినిమల్ లుక్ బాలీ జుంకా

మీకు సింపుల్‌నెస్ కావాలంటే ఈ తేలికపాటి డిజైన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి  ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
ఫ్లోరల్ డిజైన్ బాలీ జుంకా

ఫ్లోరల్ డిజైన్లో వచ్చే బాలీ జుంకాలలో చిన్న పూల ఆకారాలు ఉంటాయి. ఇవి చెవిపోగులకు ఫ్రెష్ లుక్‌ను ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
చెవులకు నిండుగా

చెవులకు నిండుగా కనిపించాలంటే ఈ డిజైన్లో ఉన్న బంగారు జుంకాలు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Tanishq

