వానపడితే ప్రతి ఒక్కరికీ ఆనందమే. అయితే పెళ్లి నాడు వాన పడితే వధూవరులకు అదృష్టంగా భావిస్తారు.
వాన ఆశీర్వాదం, స్వచ్ఛత, ఐక్యత, శ్రేయస్సుకు ప్రతీక. అందుకే పెళ్లి నాడు వాన పడటం మంచి శకునంగా భావిస్తారు.
పెళ్లి నాడు వాన పడితే పెళ్లికూతురు, పెళ్లి కొడుకు ఇద్దరూ సంతోషంగా జీవిస్తారు. సంపూర్ణ సంపదను పొందుతారని చెప్తారు.
పెళ్లి జరుగుతున్నప్పుడు వాన పడి ఆగిపోతే అది కొత్త ప్రారంభానికి సంకేతం. దీనివల్ల పెళ్లికొడుకు, పెళ్లి కూతురు తమ జీవితంలో స్పష్టమైన మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారని జ్యోతిష్యం చెబుతోంది.
పెళ్లి నాడు వాన పడిగే వధూవరులు తమ జీవితంలో మంచి ఎదుగుదలను చూస్తారని జ్యోతిష్యం చెబుతోంది.
పెళ్లి సమయంలో వాన పడితే దాన్ని శుభ సంకేతంగా భావిస్తారు. కాబట్టి పెళ్లి నాడు వాన పడితే బాధపడకండి.
