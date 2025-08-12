Telugu

శనివారం పుట్టినవారి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది?

astrology Aug 12 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Gemini
అంకితభావం

వేదాల ప్రకారం.. శనివారం నాడు జన్మించిన వారు అంకితభావంతో, దృఢంగా తమ లక్ష్యాలను సాధించుకుంటారు. 

Image credits: meta Ai and nikhil kamath instagram
తెలివైనవారు

శనివారం నాడు పుట్టిన వారు చాలా తెలివైనవారు. అలాగే వీరు విశ్లేషణాత్మక నైపుణ్యాలను కలిగి ఉంటారని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. 

Image credits: Pexels
అదృష్ట సంఖ్యలు

జ్యోతిష్యం ప్రకారం.. శనివారం నాడు పుట్టిన వారి అదృష్ట సంఖ్య 8.ఇది శుభప్రదం.

Image credits: adobe stock
విశ్వసనీయులు

జ్యోతిష్యం ప్రకారం.. శనివారం నాడు పుట్టిన వారు విశ్వసనీయులుగా ఉంటారు. 

Image credits: Getty
ధనవంతులు

వేదాల ప్రకారం.. శనివారం నాడు పుట్టినవారు పెద్ద పదవిని కలిగి ఉంటారు. అలాగే వీరు ధనవంతులు కూడా అవుతారు. 

Image credits: freepik@jcomp
అనుమానించే స్వభావం

నిజానికి వీళ్లు నిదానపరులు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అనుమానించే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. 

Image credits: Getty
గ్రహం

శనివారం పుట్టినవారు ముఖ్యంగా మకరం, కుంభ రాశిలో చంద్రుడు ఉంటారు. వీరు ఎలాంటి సవాళ్లనైనా ఎదుర్కోగలుగుతారు. 

Image credits: Getty

