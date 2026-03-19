Vastu Tips: వంట గదిలో పొరపాటున కూడా ఇవి ఉంచకండి

astrology Mar 19 2026
Author: ramya Sridhar
వంటగదిలో ఏం ఉంచకూడదు?

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, కిచెన్ లో కొన్ని వస్తువులు ఉంచకూడదు. వాటిని ఉంచడం వల్ల ఇంటి ఆర్థిక  వ్యవస్థ దెబ్బ తింటుంది.

వంటగదిలో మందులు పెట్టొద్దు

చాలామంది తమ వంటగదిలో మందులు పెడుతుంటారు. ఇది చాలా తప్పుడు అలవాటు. కిచెన్‌లో మందులు అస్సలు ఉంచకూడదు. అలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో ఎవరో ఒకరి ఆరోగ్యం తరచూ పాడవుతూ ఉంటుంది.

కిచెన్‌లో డస్ట్‌బిన్ వద్దు

వంటగదిలో వచ్చే చెత్తను ఒకచోట వేయడానికి డస్ట్‌బిన్ అవసరమే. కానీ దాన్ని కిచెన్‌లో కాకుండా బయట పెట్టాలి. వంటగదిలో చెత్తబుట్టను ఉంచడం మంచిది కాదు.

పాడైన ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు ఉంచొద్దు

వంటగదిలో వాడే మిక్సర్, జ్యూసర్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు పాడైపోతే, వాటిని వెంటనే బయట పడేయాలి. లేదంటే, వాటి వల్ల వాస్తు దోషం ఏర్పడుతుంది.

వంటగదిలో పూజగది వద్దు

కొంతమంది తమ వంటగదిలోనే చిన్న పూజగదిని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా నాన్‌వెజ్ వండేవాళ్లు ఇలా అస్సలు చేయకూడదు. దీనివల్ల ఇంట్లో దోషం ఏర్పడి, అనేక రకాల సమస్యలు వస్తాయి.

పగిలిన పాత్రలు కిచెన్‌లో ఉంచొద్దు

పగిలిపోయిన లేదా విరిగిపోయిన పాత్రలను కూడా వంటగదిలో ఉంచకూడదు. ఇలాంటివి కిచెన్ వాస్తును పాడుచేస్తాయి. అంతేకాదు, ఇంట్లో నివసించే వారిపై కూడా చెడు ప్రభావం చూపుతాయి.

