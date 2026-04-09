Vastu Tip: ఈ వాస్తు టిప్స్ పాటిస్తే పిల్లల చదువుకు తిరుగుండదు!

astrology Apr 09 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
స్టడీ రూమ్ ఎలా ఉండాలి?

స్టడీ రూమ్ వాస్తు ప్రకారం ఉంటే, పిల్లలపై పాజిటివిటీ ఉంటుంది. దీనివల్ల పిల్లల మనసు చదువుపై లగ్నమవుతుంది, తెలివితేటలు పెరుగుతాయి. ఆ వాస్తు చిట్కాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

స్టడీ రూమ్ ఏ దిక్కున ఉండాలి?

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, స్టడీ రూమ్‌ను ఇంటికి పశ్చిమ లేదా దక్షిణ దిశలో నిర్మించాలి. స్టడీ రూమ్ డోర్ ఎప్పుడూ మూలలో కాకుండా తూర్పు, ఉత్తర-ఈశాన్యం లేదా ఉత్తర దిశలో ఉండాలి.

స్టడీ రూమ్‌లో ఏ రంగులు వాడాలి?

స్టడీ రూమ్ రంగు లేత ఆకుపచ్చ లేదా దానికి దగ్గరగా ఉండే రంగు అయితే మంచిది. స్టడీ రూమ్‌లో ముదురు రంగులు అస్సలు ఉండకూడదు. ఎందుకంటే డార్క్ కలర్స్ నెగెటివ్ ఎనర్జీని వ్యాపింపజేస్తాయి.

స్టడీ రూమ్‌లో దేవుడి ఫొటో ఉండాలి

స్టడీ రూమ్‌లో సరస్వతీ దేవి, వినాయకుడి ఫొటోలు ఉంచాలి. చదువుకునేటప్పుడు పిల్లల ముఖం తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశలో ఉండాలి. దీనివల్ల చదువుపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.

ఎడ్యుకేషన్ టవర్ ఉంచండి

స్టడీ టేబుల్‌పై క్రిస్టల్ ఎడ్యుకేషన్ టవర్ ఉంచండి. ఇది జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి ప్రేరణ ఇస్తుంది. ఎడ్యుకేషన్ టవర్ అనేది ఏకాగ్రతను పెంచే ఒక ఫెంగ్ షుయ్ వస్తువు.

పుస్తకాలు, వస్తువులు సర్దిపెట్టాలి

స్టడీ రూమ్‌లో పుస్తకాలు తెరిచి ఉంచడం లేదా చిందరవందరగా పడేయడం చేయకూడదు. దీనివల్ల గదిలో నెగెటివ్ ఎనర్జీ వ్యాపిస్తుంది. స్టడీ టేబుల్‌పై తగినంత వెలుతురు ఉండాలి. చీకటిగా ఉంచొద్దు.

Head Bath: ఆడవాళ్లు ఏ రోజు తలస్నానం చేయాలి? ఏ రోజు అస్సలు చేయకూడదు?

Vastu Tips: వంట గదిలో పొరపాటున కూడా ఇవి ఉంచకండి

Vastu Plants: వాస్తు ప్రకారం ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఆర్థికంగా నష్టపోతారు

Money Plant: మనీ ప్లాంట్ దొంగతనం చేసి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే అదృష్టమా?