తలస్నానానికి, వారానికి మధ్య సంబంధం

తలస్నానానికి, వారానికి మధ్య పెద్ద సంబంధం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్లు కొన్ని రోజుల్లో తలస్నానం చేయడం మంచిది కాదంటారు. ఆ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. 

astrology Apr 06 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
Telugu

సోమవారం

సోమవారం చంద్రుడికి సంబంధించిన రోజు. ఈ రోజు తలస్నానం చేస్తే శాంతి, మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతాయని నమ్మకం. అందుకే మహిళలు తలస్నానం చేయడానికి ఇది శుభప్రదమైన రోజు.

Telugu

మంగళవారం

మంగళవారం రోజు మహిళలు తలస్నానం చేయకపోవడమే మంచిది. స్త్రీ అంటే మృదుత్వం, సౌమ్యత. కుజ గ్రహ స్వభావానికి ఇది సరిపడదని అంటారు.

Telugu

బుధవారం

బుధ గ్రహం తాజాదనాన్ని, స్పష్టతను సూచిస్తుంది. అందుకే ఈ రోజు మహిళలు తలస్నానం చేయడం వల్ల మంచి జరుగుతుంది.

Telugu

గురువారం

గురుడు అంటే ఆశీస్సులు, శ్రేయస్సు. గురువారం మహిళలు తలస్నానం చేస్తే.. ఆశీస్సులు, ఐశ్వర్యంపై ప్రభావం పడుతుందని నమ్మకం. అందుకే ఇది అంత మంచిది కాదు.

Telugu

శుక్రవారం

శుక్రుడు మనసు, ఆకర్షణకు కారకుడు. శక్తివంతమైన ఈ రోజు తలస్నానం చేయడానికి చాలా మంచిది.

Telugu

శనివారం

శని దేవుడు బరువు, ఆలస్యానికి కారకుడు. అందుకే శనివారం తలస్నానం అంత మంచిది కాదంటారు. ఇది జుట్టు రాలడానికి కూడా కారణం కావచ్చు.

Telugu

ఆదివారం

ఆదివారం తలస్నానం చేయడం వల్ల అలసట లేదా శక్తి ప్రవాహంలో మార్పులు వస్తాయని నమ్మకం. అందుకే ఈ రోజు ఆడవాళ్లు తలస్నానం చేయకపోవడమే మంచిది.

