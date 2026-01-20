గృహ ప్రవేశం చేసేటప్పుడు ఈ 4 వస్తువులను వెంట తీసుకెళ్తే అన్నీ శుభాలే!

నీటితో నిండిన కలశంలో దేవతలు ఉంటారని నమ్మకం. కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్లేటప్పుడు ఈ కలశాన్ని తీసుకెళ్తే శుభం జరుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం పసుపు గురు గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. పసుపును ఇంట్లోకి తీసుకెళ్తే శుభ ఫలితాలు, పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతాయి.
బియ్యం శుక్ర గ్రహానికి సంబంధించిన ధాన్యం. కొత్త ఇంట్లోకి బియ్యం తీసుకొని వెళ్లడం వల్ల ధనధాన్యాలకు లోటు ఉండదు.
కొత్త ఇంట్లోకి ఆవు పాలు తీసుకొని వెళ్తే దేవతల ఆశీస్సులు దక్కుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
