గృహ ప్రవేశం చేసేటప్పుడు ఈ 4 వస్తువులను వెంట తీసుకెళ్తే అన్నీ శుభాలే!

astrology Jan 20 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
నీటితో నింపిన కలశం

నీటితో నిండిన కలశంలో దేవతలు ఉంటారని నమ్మకం. కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్లేటప్పుడు ఈ కలశాన్ని తీసుకెళ్తే శుభం జరుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. 

Image credits: Getty
పసుపు కొమ్ములు

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం పసుపు గురు గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. పసుపును ఇంట్లోకి తీసుకెళ్తే శుభ ఫలితాలు, పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతాయి.

Image credits: Getty
బియ్యం

బియ్యం శుక్ర గ్రహానికి సంబంధించిన ధాన్యం. కొత్త ఇంట్లోకి బియ్యం తీసుకొని వెళ్లడం వల్ల ధనధాన్యాలకు లోటు ఉండదు. 

Image credits: Getty
ఆవు పాలు

కొత్త ఇంట్లోకి ఆవు పాలు తీసుకొని వెళ్తే దేవతల ఆశీస్సులు దక్కుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. 

Image credits: Getty

