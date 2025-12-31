అమ్మాయిలు నల్లదారం ఏ కాలుకు కట్టుకోవాలి?

మహిళలు దిష్టి తగలకుండా ఉండేందుకు, జీవితంలో అన్ని సమస్యలను తొలగించడానికి కాలికి నల్లదారం కట్టుకుంటూ ఉంటారు.
శనిదేవుని ఆశీస్సులు ఉంటే ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలన్నీ దూరమవుతాయి. అయితే దారాన్ని మరీ వదులుగా లేదా బిగుతుగా కట్టకూడదని గుర్తుంచుకోండి.
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, నల్ల దారం కట్టడానికి శనివారం చాలా శుభప్రదమైన రోజు. దిష్టి తగలకుండా ఉండటానికి అమ్మాయిలు, మహిళలు తమ ఎడమ కాలికి నల్ల దారం కట్టుకుంటారు.
శనివారం ఉదయం స్నానం చేశాక శని ఆలయానికి వెళ్లి, దేవునికి నూనె సమర్పించి, మంత్రం పఠిస్తూ ఎడమ కాలికి కట్టుకోవాలి.
శనిదేవుని శక్తివంతమైన మంత్రం "ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః", "ఓం నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం" అని జపించాలి.
Vastu Tips: కిచెన్ లో ఇవి ఉంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతాయ్
2026లో మీన రాశివారి జాతకం ఎలా మారనుందో తెలుసా?
కుంభ రాశివారికి కొత్త ఏడాదిలో ఎలాంటి ఫలితాలు ఉన్నాయో తెలుసా?
మకర రాశివారికి 2026లో ఈ విషయాల్లో సూపర్ గా కలిసివస్తుంది!