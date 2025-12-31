Telugu

అమ్మాయిలు నల్లదారం ఏ కాలుకు కట్టుకోవాలి?

astrology Dec 31 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:our own
సమస్యలు పరిష్కరించడానికి..

మహిళలు దిష్టి తగలకుండా ఉండేందుకు, జీవితంలో అన్ని సమస్యలను తొలగించడానికి కాలికి నల్లదారం కట్టుకుంటూ ఉంటారు. 

Image credits: our own
ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలన్నీ దూరం

శనిదేవుని ఆశీస్సులు ఉంటే ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలన్నీ దూరమవుతాయి. అయితే దారాన్ని మరీ వదులుగా లేదా బిగుతుగా కట్టకూడదని గుర్తుంచుకోండి.

Image credits: our own
ఎడమ కాలికి నల్ల దారం

జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, నల్ల దారం కట్టడానికి శనివారం చాలా శుభప్రదమైన రోజు. దిష్టి తగలకుండా ఉండటానికి అమ్మాయిలు, మహిళలు తమ ఎడమ కాలికి నల్ల దారం కట్టుకుంటారు. 

Image credits: Getty
శని ఆలయానికి వెళ్లి

శనివారం ఉదయం స్నానం చేశాక శని ఆలయానికి వెళ్లి, దేవునికి నూనె సమర్పించి, మంత్రం పఠిస్తూ ఎడమ కాలికి కట్టుకోవాలి.

Image credits: Getty
శనిదేవుని శక్తివంతమైన మంత్రం

శనిదేవుని శక్తివంతమైన మంత్రం "ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః", "ఓం నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం" అని జపించాలి.

Image credits: Getty

