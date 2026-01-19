Vastu: ఇంట్లో ఏ ఆకారంలో ఉన్న గడియారం పెట్టాలి?

ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఇంట్లో గోడ గడియారం తప్పకుండా ఉంటుంది. ఈ గడియారాన్ని ఏ దిశలో పెట్టాలి, దాని ఆకారం ఎలా ఉండాలి అనే విషయాలను కూడా వాస్తు శాస్త్రంలో చెప్పారు.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంటి హాలులో చతురస్రాకార గడియారం పెట్టాలి. పడకగదిలో గుండ్రని గడియారం పెట్టడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. దీనివల్ల ఇంట్లో శాంతి, ప్రేమ నిలిచి ఉంటాయి.
వాస్తు ప్రకారం, తూర్పు దిశలో పెట్టిన గడియారం ఇంటి వాతావరణాన్ని శుభప్రదంగా, ప్రేమగా ఉంచుతుంది. అదే పశ్చిమ దిశలో గడియారం పెడితే ఇంటి సభ్యుల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
వాస్తు ప్రకారం, ఇంటి దక్షిణ దిశలో గోడ గడియారాన్ని పొరపాటున కూడా పెట్టకూడదు. అలా చేయడం వల్ల పురోగతి అవకాశాలు తగ్గుతాయి. ఇంటి యజమాని ఆరోగ్యం కూడా సరిగా ఉండదు.
ఇంట్లో ఆకుపచ్చ, నారింజ రంగు గడియారాలు, దుకాణంలో నలుపు లేదా ముదురు నీలం రంగు గడియారాలు పెట్టకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇల్లు, దుకాణంలో నెగెటివ్ ఎనర్జీ పెరిగే అవకాశం ఉంది.
తలుపు పైన కూడా గడియారం పెట్టకూడదు, దీనివల్ల ఇంట్లో ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ఇంట్లో ఎప్పుడూ ఆగిపోయిన గడియారాన్ని ఉంచకూడదు, అలా చేయడం వల్ల నెగెటివిటీ పెరుగుతుంది. దాన్ని వెంటనే తీసేయండి.
హోలీ రోజున చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు వస్తుంది?
అమ్మాయిలు నల్లదారం ఏ కాలుకు కట్టుకోవాలి?
Vastu Tips: కిచెన్ లో ఇవి ఉంటే డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతాయ్
2026లో మీన రాశివారి జాతకం ఎలా మారనుందో తెలుసా?