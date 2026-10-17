Ear Cuff Designs: చెవులకు నిండుగా ఇయర్ కఫ్ డిజైన్లు.. రాయల్ లుక్ పక్కా

కెంపులతో తయారు చేసిన ఈ ఇయర్ కఫ్ జుంకాలు చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి. కింద జుంకాకి ముత్యాలు వేలాడుతూ మరింత అందాన్ని తెస్తున్నాయి. ట్రెడిషనల్ దుస్తులకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఇలాంటి ఇయర్ కఫ్ ఇయర్ రింగ్స్ గ్రాండ్ అండ్ రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. పైన ముత్యాలు, మధ్యలో వైట్ స్టోన్స్ ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తున్నాయి.
నెమలి డిజైన్..మెరిసే తెల్లని స్టోన్లతో కూడిన ఈ అద్భుతమైన ఇయర్ రింగ్స్ సాంప్రదాయ దుస్తులపై ధరించడానికి అనువైనవి. ఇవొక్కటి చాలు మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేయడానికి..
నెమలి డిజైన్, పచ్చ రంగు రత్నాలు, మెరిసే తెల్లని స్టోన్లతో కూడిన ఈ జుంకాలు.. మీ చెవులకు మంచి అందాన్ని తెస్తాయి.
కింద చిన్న బుట్ట.. పైన పూల అల్లికలు.. చుట్టూ తెల్లని పూసలతో డిజైన్ చేసిన జుంకాలు కూడా చీరల మీదకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
తెల్ల పూసలు, నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ జుంకాలు మంచి క్లాసీ, వింటేజ్ లుక్ ఇస్తాయి. పట్టుచీరల మీదకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
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