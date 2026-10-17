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Ear Cuff Designs: చెవులకు నిండుగా ఇయర్ కఫ్ డిజైన్లు.. రాయల్ లుక్ పక్కా

astrology Oct 17 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:south india Jewels
Telugu

కెంపులతో అందంగా..

కెంపులతో తయారు చేసిన ఈ ఇయర్ కఫ్ జుంకాలు చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి. కింద జుంకాకి ముత్యాలు వేలాడుతూ మరింత అందాన్ని తెస్తున్నాయి. ట్రెడిషనల్ దుస్తులకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. 

Image credits: south india Jewels
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ముత్యాల జుంకాలు..

ఇలాంటి ఇయర్ కఫ్ ఇయర్ రింగ్స్  గ్రాండ్ అండ్ రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.  పైన ముత్యాలు, మధ్యలో వైట్ స్టోన్స్ ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తున్నాయి.

Image credits: south india Jewels
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క్లాసీ లుక్..

నెమలి డిజైన్..మెరిసే తెల్లని స్టోన్లతో కూడిన ఈ అద్భుతమైన ఇయర్ రింగ్స్  సాంప్రదాయ దుస్తులపై ధరించడానికి అనువైనవి. ఇవొక్కటి చాలు మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేయడానికి..

Image credits: south india Jewels
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నెమలి డిజైన్..

నెమలి డిజైన్, పచ్చ రంగు రత్నాలు, మెరిసే తెల్లని స్టోన్లతో కూడిన ఈ జుంకాలు.. మీ చెవులకు మంచి అందాన్ని తెస్తాయి.

Image credits: south india Jewels
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ఫ్లవర్ డిజైన్

కింద చిన్న బుట్ట.. పైన పూల అల్లికలు.. చుట్టూ తెల్లని పూసలతో డిజైన్ చేసిన  జుంకాలు కూడా చీరల మీదకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: South india Jewels
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వింటేజ్ లుక్..

తెల్ల పూసలు, నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ జుంకాలు మంచి క్లాసీ, వింటేజ్ లుక్ ఇస్తాయి. పట్టుచీరల మీదకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Gemini AI

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