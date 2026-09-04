Chain Necklace: నక్లెస్ లుక్ ఇచ్చే చైన్ డిజైన్లు.. ఎంత బాగున్నాయో

ఈ లేయర్ హారం చీరల మీదకు అదిరిపోతుంది. చూడటానికి హెవీగా ఉన్నా.. మనకు తక్కువ వెయిట్ లోనే లభిస్తుంది.
బంగారు పూసలతో ఉన్న ఈ చైన్ టూ లేయర్స్ లో ఉంటుంది. మెడకు వరకూ వస్తుంది. టూ లేయర్స్ ఉండటం వల్ల నక్లెస్ ఫీల్ ఇస్తుంది. చీరల మీదకు కూడా వేసుకోవచ్చు.
ఇలాంటి టూ లేయర్ చైన్ డిజైన్లు ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. మెడలో వేసుకుంటే.. వేరే ఏ ఇతర నగలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
నార్మల్ చైన్ డిజైన్లు నచ్చనివారు.. ఇలాంటి డిజైన్ ట్రై చేయచ్చు. ఇవి చాలా మంచి లుక్ ఇస్తాయి. మెడకే అందాన్ని తెస్తుంది.
చిన్నచిన్న గోల్డ్ బాల్స్ తో… త్రీ లేయర్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. హారంలా ఉంటాయి. చీరల మీదకు కూడా చాలా బాగుంటాయి..
ఇది లైట్ వెయిట్ డిజైన్. మెడకు వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది..
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