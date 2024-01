కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే మంచి మనస్సు.. డెవలప్ మెంట్ కోసం సొంత ఇంటినే కూలుస్తున్న కాటిపల్లి

బీజేపీ నాయకుడు (BJP Leader), కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి వెంకట రమణారెడ్డి (Kamareddy MLA Katipalli Venkata Ramana Reddy) తన మంచి మనసు చాటుకున్నారు. రోడ్డు విస్తరణలో తన ఇళ్లు అడ్డుగా ఉందని, దానిని కూల్చేయబోతున్నారు (MLA Katipalli Venkata Ramana Reddy to demolish his house for obstructing road widening). దీంతో ఆయనపై అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.