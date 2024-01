ప్రధాని అభిమానా మజాకా.. 200 కోట్ల సొంత ఖర్చుతో 190 అడుగుల మోడీ భారీ క్యాంస విగ్రహం..

ఆయన ప్రధాని మోడీకి వీరాభిమాని. తన అభిమానాన్ని చాటుచెప్పేందుకు ఏకంగా రూ.200 కోట్లతో భారీ క్యాంస విగ్రహాన్ని రూపొందించాలని సంకల్పించారు. అస్సాంలోని గౌహతికి చెందిన ఓ పారిశ్రామికవేత్త సొంత స్థలంలో 190 అడుగుల విగ్రహాన్ని నిర్మించనున్నారు (Assam-based industrialist Nabin Chandra Bora will build a massive 190-feet bronze statue of Prime Minister Narendra Modi at a cost of Rs 200 crore).