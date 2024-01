మలేషియా కొత్త రాజుగా సుల్తాన్ ఇబ్రహీం..

మలేషియా రాజుగా జోహోర్ రాష్ట్రానికి చెందిన సుల్తాన్ ఇబ్రహీం నియామకం (Sultan Ibrahim of Johor state was appointed as the king of Malaysia) అయ్యారు. ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం కౌలాలంపూర్ లోని జాతీయ ప్యాలెస్ లో బుధవారం జరిగింది. ఇక్కడ కేవలం విచక్షణ అధికారాలు ఉన్న రాచరిక వ్యవస్థ అమల్లో ఉంది.