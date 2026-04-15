Telugu

అదిరిపోయే డిజైన్‍లో రెడ్ శారీస్.. అక్షయ తృతీయకు బెస్ట్

woman-life Apr 15 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
గాజీ సిల్క్ ఘర్‌చోలా శారీ

గాజీ సిల్క్ ఘర్‌చోలా శారీ పండుగలకు, ప్రత్యేక కార్యక్రమాలకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఈ చీరలో చున్రీ ప్రింట్, అందమైన లేస్ వర్క్ ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన లుక్‌ను ఇస్తుంది.
రెడ్ చున్రీ ప్రింట్ శారీ

అక్షయ తృతీయ రోజున ఈ చున్రీ ప్రింట్ చీరను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ చీర బోర్డర్‌లో గోల్డెన్ లేస్ వర్క్ ఉంటుంది. గోల్డెన్ జ్యువెలరీతో ఈ చీర కట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.

గోల్డెన్ వర్క్ రెడ్ శారీ

పెళ్లిళ్లు, పండుగలకు ఈ రెడ్ శారీ పర్ఫెక్ట్​గా సెట్ అవుతుంది. ఈ చీరపై గోల్డెన్ హెవీ వర్క్ ఉంటుంది. ఇలాంటి చీరలు బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి.

రెడ్ బెనారసీ శారీ

ఎరుపు రంగు బెనారసీ చీర మీకు చాలా గ్రేస్‌ఫుల్ లుక్ ఇస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరి వార్డ్‌రోబ్‌లో ఇలాంటి చీర తప్పకుండా ఉండాలి. ఎలిగెంట్ లుక్ కోసం దీన్ని ట్రె చేయవచ్చు.

గోల్డెన్ జరీ వర్క్ రెడ్ శారీ

రిచ్ రెడ్ కలర్‌లోని ఈ సిల్క్ చీరపై గోల్డెన్ జరీ వర్క్, వెడల్పాటి బోర్డర్ ఉన్నాయి. ఇవి చీరకు రాయల్ లుక్‌ను అందిస్తాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

