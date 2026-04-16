Mangalsutra: 3 గ్రాముల బంగారంలో అద్భుతమైన మంగళసూత్రాలు

woman-life Apr 16 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest\chatgpt
షార్ట్ మంగళసూత్రం...

పొడవాటి మంగళసూత్రాలు వేసుకొని బోర్ వచ్చేసిందా? అయితే, సింపుల్ గా ఇలాంటి షార్డ్ మంగళసూత్రం ట్రై చేయండి. 

Image credits: instagram
సింగిల్ స్టోన్ చిన్న మంగళసూత్రం

3 గ్రాముల బంగారు చైన్‌కి నల్లపూసలు, సింగిల్ స్టోన్‌తో వచ్చే ఈ చిన్న మంగళసూత్రం చాలా ఎలిగెంట్‌గా కనిపిస్తుంది. డైలీవేర్ కీ, ఫంక్షన్స్ కి కూడా బాగుంటాయి..

Image credits: instagram
డబుల్ లాకెట్ షార్ట్ మంగళసూత్రం

ఈ డబుల్ లాకెట్ మంగళసూత్రం మెడను పూర్తిగా కవర్ చేస్తూ అద్భుతమైన స్టైల్ ఇస్తుంది. అదనంగా వేరే నగలు ధరించడం ఇష్టం లేనివారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: instagram
లీఫ్ స్టడ్ 2 గ్రాముల మంగళసూత్రం

బంగారు లాకెట్‌కు బదులుగా, నల్లపూసలతోనే డిజైన్ చేసిన ఈ మంగళసూత్రం కొనండి. ఆఫ్-షోల్డర్, డీప్ నెక్‌లైన్ డ్రెస్సులపై ఇది బోల్డ్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
మినిమల్ 1 గ్రాము గోల్డ్ మంగళసూత్రం

సన్నని చైన్‌కి నల్లపూసలు, ఒక చిన్న సింగిల్ స్టోన్‌తో ఈ డిజైన్ వస్తుంది. మోడ్రన్, స్టైలిష్ లుక్ కోసం ఇది అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీరు దీన్ని AD డైమండ్‌తో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

Image credits: Pinterest
రోజ్ గోల్డ్ డెయింటీ మంగళసూత్రం

లింక్ చైన్, నల్లపూసలు, స్టోన్ స్టడెడ్ లాకెట్‌తో ఉండే ఈ షార్ట్ డెయింటీ మంగళసూత్రం నెక్లెస్ లాంటి లుక్ ఇస్తుంది. మీ మెడ చాలా అందంగా కనపడుతుంది..

Image credits: Pinterest
గోల్డ్ షార్ట్ మంగళసూత్రం, డైమండ్ లాకెట్

గోల్డ్ చైన్‌కి డైమండ్ లాకెట్‌తో వచ్చే ఈ మంగళసూత్రం చాలా ఫ్యాషనబుల్, ట్రెండీగా కనిపిస్తుంది. మీరు కూడా వెస్ట్రన్ డ్రెస్సుల్లో అద్భుతంగా కనిపించాలనుకుంటే దీన్ని ట్రై చేయండి..

Image credits: Pinterest

Bangles: గ్లాస్ బ్యాంగిల్స్ చేతుల నిండుగా.. ఎంత అందంగా ఉన్నాయో

Sharara Sets: తక్కువ ధరలో ట్రెండీ లుక్ ఇచ్చే షరారా సెట్స్.. ఇవిగో

Gold Earrings: మీ చిన్నారి కోసం బంగారు చెవిదిద్దులు.. ఎంత బాగున్నాయో!

Fashion Tips: అదిరిపోయే డిజైన్‍లో రెడ్ శారీస్.. అక్షయ తృతీయకు బెస్ట్