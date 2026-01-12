మీరు జాంబీ పేరెంటా? మీ పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమౌతుందో తెలుసా?

పిల్లలతో సమయం గడుపుతున్నప్పుడు దాన్ని ఆస్వాదించకుండా, వీడియో తీయడంపైనే దృష్టి పెట్టడం పిల్లలతో బంధాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. ఫోన్ తో మాత్రమే ఎక్కువ సమయం గడపడమే జాంబీ పేరెంటింగ్
కుటుంబ సభ్యులు కలిసే భోజన సమయంలో కూడా పేరెంట్స్ ఫోన్ చూడటం పిల్లలతో బంధాన్ని బలపరిచే అవకాశాన్ని దూరం చేస్తుంది.
పిల్లలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫోన్ చూస్తూ సమాధానం ఇవ్వడం వల్ల వాళ్లు నిర్లక్ష్యానికి గురైనట్టు, ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతారు.
స్కూల్ నుండి వచ్చే పిల్లలను నవ్వుతూ పలకరించకుండా ఫోన్ చూడటం పిల్లలను నిరాశకు గురి చేస్తుంది.
పిల్లలతో కలిసి నడుస్తున్నప్పుడు ఫోన్పై దృష్టి పెట్టడం వారితో మాట్లాడే, కలిసే అవకాశాన్ని దూరం చేస్తుంది.
పిల్లలు ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండేందుకు వారికి ఫోన్ లేదా ట్యాబ్ ఇవ్వడం వారి మానసిక, సామాజిక ఎదుగుదలకు హానికరం.
పిల్లలతో సంతోషంగా ఉండటం కన్నా, తాము సంతోషంగా ఉన్నామని ఇతరులకు చూపించడానికి సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టడంపైనే ఇలాంటి తల్లిదండ్రులు దృష్టి పెడతారు.
పిల్లలు సహాయం కోసం వచ్చినప్పుడు ఫోన్లో ఉన్నారని వారిని పక్కన పెట్టడం వారిలో కోపం, బాధను కలిగిస్తుంది.
ఇలాంటి ప్రవర్తన పిల్లల భావోద్వేగ ఎదుగుదలను, తల్లిదండ్రులతో వారి బంధాన్ని చెడుగా ప్రభావితం చేస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
