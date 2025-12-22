Telugu

చలికాలంలో ఫ్రిజ్ వాడకూడదా?

life Dec 22 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ఆహారం నిల్వకు ఫ్రిజ్ ఉపయోగపడుతుందా?

చలికాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పటికీ పాలు, పెరుగు, కూరగాయలు, వండిన ఆహారం త్వరగా పాడైపోతాయి. ముఖ్యంగా పెద్ద నగరాల్లో రాత్రిపూట ఇంట్లో ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉన్నా, పగటిపూట పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
కరెంట్ ఆదా చేయడానికి ఫ్రిజ్ ఆపేయాలా?

ఫ్రిజ్ ఆపేస్తే కొంతవరకు కరెంట్ ఆదా అవుతుంది. కానీ పదేపదే ఆన్-ఆఫ్ చేయడం వల్ల మెషిన్‌పై భారం పడుతుంది. కొన్ని రోజులు ఊరికి వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఫ్రిజ్ ఆపడం సరైనది.

Image credits: Getty
చలికాలంలో ఫ్రిజ్‌ను ఎలా వాడాలి?

చలికాలంలో ఫ్రిజ్ టెంపరేచర్ సెట్టింగ్‌ను 'మీడియం'లో ఉంచాలి. మరీ తక్కువ ఉష్ణోగ్రత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. 

Image credits: Getty
ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుందా?

చలికాలంలో బాగా చల్లటి పదార్థాలు తింటే జలుబు, దగ్గు పెరగవచ్చు. అందుకే ఫ్రిజ్‌లోని ఆహారాన్ని తినే ముందు కాసేపు బయట పెట్టి, సాధారణ ఉష్ణోగ్రతకు వచ్చాక తినడం మంచిది. 

Image credits: Getty
ముగింపు

చలికాలంలో ఫ్రిజ్‌ను పూర్తిగా వాడకూడదని కాదు, కానీ అవసరానికి తగ్గట్టు, సరైన పద్ధతిలో వాడటం ముఖ్యం. ఆహార భద్రత, ఆరోగ్యం, కరెంట్ ఆదా వంటి విషయాలను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఫ్రిజ్ వాడాలి.

Image credits: Getty

