చలికాలంలో ఫ్రిజ్ వాడకూడదా?

చలికాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పటికీ పాలు, పెరుగు, కూరగాయలు, వండిన ఆహారం త్వరగా పాడైపోతాయి. ముఖ్యంగా పెద్ద నగరాల్లో రాత్రిపూట ఇంట్లో ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉన్నా, పగటిపూట పెరుగుతుంది.
ఫ్రిజ్ ఆపేస్తే కొంతవరకు కరెంట్ ఆదా అవుతుంది. కానీ పదేపదే ఆన్-ఆఫ్ చేయడం వల్ల మెషిన్పై భారం పడుతుంది. కొన్ని రోజులు ఊరికి వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఫ్రిజ్ ఆపడం సరైనది.
చలికాలంలో ఫ్రిజ్ టెంపరేచర్ సెట్టింగ్ను 'మీడియం'లో ఉంచాలి. మరీ తక్కువ ఉష్ణోగ్రత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు.
చలికాలంలో బాగా చల్లటి పదార్థాలు తింటే జలుబు, దగ్గు పెరగవచ్చు. అందుకే ఫ్రిజ్లోని ఆహారాన్ని తినే ముందు కాసేపు బయట పెట్టి, సాధారణ ఉష్ణోగ్రతకు వచ్చాక తినడం మంచిది.
చలికాలంలో ఫ్రిజ్ను పూర్తిగా వాడకూడదని కాదు, కానీ అవసరానికి తగ్గట్టు, సరైన పద్ధతిలో వాడటం ముఖ్యం. ఆహార భద్రత, ఆరోగ్యం, కరెంట్ ఆదా వంటి విషయాలను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఫ్రిజ్ వాడాలి.
