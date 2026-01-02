ఒకసారి సంపదకు దేవత అయిన మహాలక్ష్మికి మిగత దేవతలందరూ తనను దూరం పెడుతున్నారని అనిపించింది.
దేవతలు లక్ష్మి దేవిని నిందిస్తూ నువ్వు ఎప్పుడూ ఒకేచోట ఎక్కువసేపు ఉండలేవు. ఒకచోట ఉండకుండా వేరే చోటికి ఎందుకు వెళ్తావని ప్రశ్నిస్తారు.
దేవతలు అలా అనగానే లక్ష్మీదేవి అది అబద్ధమని చెబుతుంది. ఏ ఇంట్లో నాకు స్వాగతం లభిస్తుందో… ఆ ఇంట్లోకి నేను ఉండేందుకు ఇష్టపడతాను అని చెబుతుంది.
ఏ ఇంటి ప్రజలు ముందుచూపుతో జాగ్రత్తగా పొదుపు చేస్తూ జీవిస్తారో, శ్రద్ధగా పనిచేస్తారో, తెలివిగా డబ్బు ఆదా చేస్తారో… అక్కడ లక్ష్మీదేవి నిత్యం ఉండేందుకు ఇష్టపడుతుంది.
లక్ష్మీదేవి ఒకచోట ఉన్నప్పుడు అక్కడి ప్రజలు వింతగా ప్రవర్తించడం, చెడు ప్రవర్తించడం చేస్తే లక్ష్మీదేవి ఆ స్థలాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోతుంది.
భూమి మీద ఉన్న మనకు ఒక ఏడాది అంటే లక్ష్మీదేవికి అది ఒక నిమిషంతో సమనాం. కాబట్టి మీరు ధనవంతులయ్యాక మంచి నడవడికతో ఉండండి. అప్పుడు లక్ష్మి మీతోనే ఉంటుంది.
లక్ష్మీదేవి మీ ఇల్లు విడిచిపెట్టకుండా ఉండాలంటే మీరు ఇంటిని పద్దతిగా ఉంచుకోవాలి. మీరు కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండాలి.
