Telugu

వెల్వెట్ గాజులతో చేతులకు అదిరిపోయే లుక్

life Apr 20 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
Telugu

రెడ్-గ్రీన్ కాంట్రాస్ట్ సెట్

పార్టీలకు వెళ్లేటప్పుడు ఈ వెల్వెట్ గాజులు వేసుకుంటే చేతులు మెరిసిపోతుంది. ఎరుపు రంగు గాజులతో ఆకుపచ్చ, గోల్డ్ కలర్ గాజులను జత చేయండి. ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

బ్లాక్ గోల్డ్ ఎలిగెంట్ సెట్

ఈ బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ ఎలిగెంట్ సెట్‌ను రెడ్ చీరతో కూడా జత చేయవచ్చు. మీ బ్యాగ్‌లో ఒక గోల్డెన్ సెట్ ఉంచుకుంటే, వెల్వెట్ గాజుల అందాన్ని రెట్టింపు చేసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

పింక్ యెల్లో ఫంకీ సెట్

పింక్, యెల్లో గాజుల సెట్ కాంబినేషన్ బావుంటుంది. పసుపు రంగు చీరతో ఈ అందమైన గాజుల సెట్‌ను వేసుకుంటే బావుంటుంది.

Image credits: instagram
Telugu

బ్లూ సిల్వర్ సోబర్ సెట్

రాయల్ బ్లూ కాంట్రాస్ట్ గాజుల సెట్‌ను సిల్వర్ గాజులతో జత చేయవచ్చు. ఈ బ్లూ సెట్‌ను పసుపు రంగు చీరతో కలిపి వేసుకుంటే మెరిసిపోతారు.

Image credits: pinterest
Telugu

మల్టీకలర్ బ్యాంగిల్ సెట్

మల్టీకలర్ గాజుల సెట్‌ ఏ డ్రెస్ మీదకైనా నప్పుతుంది. చీర, లెహెంగాలపై ఈ గాజులు అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

గ్రీన్ వెల్వెట్ గాజులు

ముదురాకుపచ్చ వెల్వెట్ గాజులు చేతులుకు నిండుగా ఉంటాయి.

Image credits: Indiatrendshop
Telugu

రెయిన్ బో గాజులు

ఇది రెయిన్ బో గాజుల సెట్. టీనేజీ అమ్మాయిలకు ఇవి సరిగ్గా నప్పుతాయి.

Image credits: Naurangi

