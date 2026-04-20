Telugu

రోజూ ఒక గుడ్డు తింటే మన శరీరంలో జరిగేది ఇదే

life Apr 20 2026
Author: Haritha Chappa
మెదడుకు ఆరోగ్యం

గుడ్డులో ఉండే 'కోలిన్' (Choline) జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది. మెదడు పనితీరును కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.

రక్తహీనతకు చెక్

గుడ్డు పచ్చసొనలో ఐరన్, జింక్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తహీనత సమస్య రాకుండా నివారిస్తాయి.

రోగనిరోధక శక్తి

గుడ్డులోని పోషకాలు శరీరంలోకి చేరిన క్రిములతో పోరాడతాయి. రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలంగా మారుస్తాయి.

కంటి చూపు కోసం

గుడ్డు పచ్చసొనలోని యాంటీ-ఆక్సిడెంట్లు కంటి శుక్లాలు, ఇతర కంటి సమస్యలు రాకుండా అడ్డుకుంటాయి.

బరువు తగ్గడానికి

ఉదయాన్నే గుడ్డు తింటే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఇది అనవసరమైన ఆకలిని తగ్గించి, బరువును నియంత్రిస్తుంది.

గుండె ఆరోగ్యం

రోజూ మితంగా ఒక గుడ్డు తినడం గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

ప్రోటీన్ల గని

శరీర బలానికి, కండరాల పెరుగుదలకు అవసరమైన నాణ్యమైన ప్రోటీన్‌ను గుడ్డు అందిస్తుంది. ఇది శరీరాన్ని దృఢంగా చేస్తుంది.

