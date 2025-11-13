కొలెస్ట్రాల్ పెరిగితే ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి

తరచుగా ఛాతీ నొప్పి రావడం, ఛాతీ బరువుగా అనిపించడం అధిక కొలెస్ట్రాల్కు సంకేతం కావచ్చు.
నడిచేటప్పుడు లేదా మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు కాళ్ళలో నొప్పి లేదా తిమ్మిరిగా అనిపించడం కొలెస్ట్రాల్కు సంకేతం కావచ్చు.
చర్మం కింద కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోవడం వల్ల కళ్లలో పసుపు రంగు కనిపించవచ్చు.
వేడి వాతావరణంలో కూడా చేతులు, కాళ్లు చల్లగా లేదా తిమ్మిరిగా మారడం కొలెస్ట్రాల్ లక్షణం కావచ్చు.
తరచుగా తల తిరగడం కూడా అధిక కొలెస్ట్రాల్కు సంకేతం కావచ్చు.
మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు లేదా చిన్న పనులు చేస్తున్నప్పుడు శ్వాస ఆడకపోవడం కొలెస్ట్రాల్కు సంకేతం కావచ్చు.
బాగా నిద్రపోయిన తర్వాత కూడా అలసటగా అనిపించడం అధిక కొలెస్ట్రాల్కు సంకేతం కావచ్చు.
పైన చెప్పిన లక్షణాలు కనిపిస్తే, సొంతంగా వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకోకుండా తప్పనిసరిగా డాక్టర్ను సంప్రదించండి. ఆ తర్వాతే వ్యాధిని నిర్ధారించుకోండి.
