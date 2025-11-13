Telugu

కొలెస్ట్రాల్ పెరిగితే ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి

life Nov 13 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
ఛాతీ నొప్పి

తరచుగా ఛాతీ నొప్పి రావడం, ఛాతీ బరువుగా అనిపించడం అధిక కొలెస్ట్రాల్‌కు సంకేతం కావచ్చు.

Image credits: Getty
కాళ్ళలో నొప్పి

నడిచేటప్పుడు లేదా మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు కాళ్ళలో నొప్పి లేదా తిమ్మిరిగా అనిపించడం కొలెస్ట్రాల్‌కు సంకేతం కావచ్చు.

Image credits: Getty
కళ్ళలో పసుపు రంగు

చర్మం కింద కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోవడం వల్ల కళ్లలో పసుపు రంగు కనిపించవచ్చు.

Image credits: Getty
చేతులు కాళ్ళ తిమ్మిర్లు

వేడి వాతావరణంలో కూడా చేతులు, కాళ్లు చల్లగా లేదా తిమ్మిరిగా మారడం కొలెస్ట్రాల్ లక్షణం కావచ్చు.

Image credits: Getty
తల తిరగడం

తరచుగా తల తిరగడం కూడా అధిక కొలెస్ట్రాల్‌కు సంకేతం కావచ్చు.

Image credits: Getty
శ్వాస ఆడకపోవడం

మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు లేదా చిన్న పనులు చేస్తున్నప్పుడు శ్వాస ఆడకపోవడం కొలెస్ట్రాల్‌కు సంకేతం కావచ్చు.

Image credits: Getty
అతిగా అలసట

బాగా నిద్రపోయిన తర్వాత కూడా అలసటగా అనిపించడం అధిక కొలెస్ట్రాల్‌కు సంకేతం కావచ్చు.

Image credits: Getty
గమనిక:

పైన చెప్పిన లక్షణాలు కనిపిస్తే, సొంతంగా వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకోకుండా తప్పనిసరిగా డాక్టర్‌ను సంప్రదించండి. ఆ తర్వాతే వ్యాధిని నిర్ధారించుకోండి.

Image credits: Getty

