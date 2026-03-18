2 గ్రాముల బంగారంతో హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

life Mar 18 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Our own
సింపుల్ క్లాసిక్ రౌండ్ హూప్స్

ఇవి చాలా సింపుల్, ఎవర్ గ్రీన్ డిజైన్ హూప్ ఇయర్రింగ్స్.  2 గ్రాముల బంగారంలో చిన్నవి లేదా మీడియం సైజులో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: uncommonjames
డబుల్ లేయర్ క్రాస్ హూప్స్ ఇయర్ రింగ్

గుండ్రంగా ఉండే  హూప్స్ వద్దనుకుంటే ఈ డబుల్ లేయర్ క్రాస్ హూప్స్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

Image credits: Etsy
ఓవల్ షేప్ గోల్డ్ హూప్స్ డిజైన్

ఆఫీసుకు వెళ్లే వారికి ఈ ఓవల్ షేప్ గోల్డ్   హూప్స్ చక్కగా నప్పుతాయి. ఈ డిజైన్ కూడా చాలా సింపుల్‌గా, స్లీక్‌గా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: satakchijewellery instagram
టెక్స్చర్డ్ హూప్స్ డిజైన్

2 గ్రాముల బంగారంలో ఈ టెక్స్చర్డ్ హూప్స్ ట్రై చేయండి. 18 క్యారెట్ల బంగారంలో అయితే ఇవి రూ.25,000 లోపే వస్తాయి.

Image credits: Pinterest
లీఫ్ హూప్స్ ఇయర్ రింగ్

ఈ లీఫ్ హూప్స్ ఇయర్ రింగ్ డిజైన్ చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది.  22 క్యారెట్ల బంగారంలో చేయించుకుంటే బడ్జెట్ రూ.30,000 దాటుతుంది.

Image credits: social media
కట్‌వర్క్ హూప్స్ ఇయర్ రింగ్

కట్‌వర్క్ హూప్స్ ఇయర్ రింగ్ డిజైన్లు ఎంతో చక్కగా అమ్మాయిలకు నప్పుతాయి. 

Image credits: Pinterest
బీడ్స్ వర్క్ మినీ హూప్స్

చిన్న సైజు హూప్స్ చెవికి అతుక్కుని ఉండి, చాలా క్యూట్ గా ఉంటాయి.  2 గ్రాముల బంగారంలో మినీ హూప్స్ చేయించుకోవడం మంచిది.

Image credits: Pinterest

