Eye Health: కంటి చూపు పెంచే ఆహారాలు ఇవి

రెటీనా, కంటిలోని ఇతర భాగాలు సరిగ్గా పనిచేయడానికి సహాయపడే విటమిన్ ఎ అయిన బీటా కెరోటిన్ క్యారెట్లలో ఉంటుంది.
చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. సాల్మన్, సార్డినెస్, మాకేరెల్, ట్యూనా చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ఆకుకూరలలో ఉండే లుటిన్, జియాక్సంతిన్ అనే పదార్థాలు కంటి చూపును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
గుడ్డు పచ్చసొనలో ఉండే లుటిన్, జియాక్సంతిన్ కంటి చూపును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
ఆప్రికాట్లు మాక్యులర్ డిజెనరేషన్ ప్రమాదాన్ని 25% తగ్గిస్తాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వీటిలో విటమిన్ సి, ఇ, జింక్, కాపర్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.
వేరుశెనగ, బాదం, వాల్నట్స్ అన్నీ కంటి చూపును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలలో విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటుంది. రేచీకటి సమస్యను పరిష్కరించడానికి కూడా ఇవి సహాయపడతాయి.
