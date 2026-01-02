Telugu

Eye Health: కంటి చూపు పెంచే ఆహారాలు ఇవి

life Jan 02 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
క్యారెట్

రెటీనా, కంటిలోని ఇతర భాగాలు సరిగ్గా పనిచేయడానికి సహాయపడే విటమిన్ ఎ అయిన బీటా కెరోటిన్ క్యారెట్లలో ఉంటుంది.

Image credits: Getty
సాల్మన్, సార్డినెస్, మాకేరెల్, ట్యూనా చేపలు

చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. సాల్మన్, సార్డినెస్, మాకేరెల్, ట్యూనా చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
ఆకుకూరలు

ఆకుకూరలలో ఉండే లుటిన్, జియాక్సంతిన్ అనే పదార్థాలు కంటి చూపును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
గుడ్డు పచ్చసొన

గుడ్డు పచ్చసొనలో ఉండే లుటిన్, జియాక్సంతిన్ కంటి చూపును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Our own
ఆప్రికాట్

ఆప్రికాట్లు మాక్యులర్ డిజెనరేషన్ ప్రమాదాన్ని 25% తగ్గిస్తాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వీటిలో విటమిన్ సి, ఇ, జింక్, కాపర్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

Image credits: Getty
నట్స్

వేరుశెనగ, బాదం, వాల్‌నట్స్ అన్నీ కంటి చూపును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు

పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలలో విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటుంది. రేచీకటి సమస్యను పరిష్కరించడానికి కూడా ఇవి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty

