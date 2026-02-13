Telugu

దేవుళ్ల డిజైన్‌తో అందమైన ఇయర్ రింగ్స్‌

Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
గణపతి డిజైన్

 గణపతి రూపంలో ఉన్న ఈ గోల్డ్ స్టడ్స్, కింద ఉన్న ఘుంగ్రూల వల్ల చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్నాయి.

Image credits: pinterest
ఓం డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

 ఓం డిజైన్ ఉన్న ఇయర్ రింగ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సర్కిల్ డిజైన్‌తో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్‌లో అందమైన కట్‌వర్క్ చేశారు.

Image credits: pinterest
సన్ గ్లో ఇయర్ రింగ్స్

సూర్యరశ్మి ఎలా ప్రకాశిస్తుందో, అలాగే సూర్యభగవానుడి డిజైన్‌తో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మీ చెవులకు కొత్త మెరుపును ఇస్తాయి. 

Image credits: pinterest
లక్ష్మీ ఇయర్ రింగ్స్

అమ్మవారి ఆకృతితో అలంకరించిన లక్ష్మీదేవి ఇయర్ రింగ్స్‌ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్‌లో స్టోన్ వర్క్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
హెవీ ఝుంకా డిజైన్

మీ చీరకట్టుకు మరింత అందాన్ని ఇచ్చే ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి.  ఆన్‌లైన్‌లో రూ.200 లోపే దొరుకుతాయి.

Image credits: pinterest
స్టోన్ వర్క్ ఇయర్ రింగ్స్

జుంకా ప్యాటర్న్‌లో స్టోన్ వర్క్‌తో ఉన్న గాడెస్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి.  ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున గాడెస్ ఇయర్ రింగ్స్ ధరించి అందంగా మెరిసిపోండి.

Image credits: pinterest
చెవులకు నిండుగా

చెవులపై కూర్చున్న లక్ష్మీదేవి డిజైన్ ఎంతో అందాన్ని పెంచుతుంది.

Image credits: Getty

