గణపతి రూపంలో ఉన్న ఈ గోల్డ్ స్టడ్స్, కింద ఉన్న ఘుంగ్రూల వల్ల చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఓం డిజైన్ ఉన్న ఇయర్ రింగ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సర్కిల్ డిజైన్తో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్లో అందమైన కట్వర్క్ చేశారు.
సూర్యరశ్మి ఎలా ప్రకాశిస్తుందో, అలాగే సూర్యభగవానుడి డిజైన్తో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మీ చెవులకు కొత్త మెరుపును ఇస్తాయి.
అమ్మవారి ఆకృతితో అలంకరించిన లక్ష్మీదేవి ఇయర్ రింగ్స్ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్లో స్టోన్ వర్క్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
మీ చీరకట్టుకు మరింత అందాన్ని ఇచ్చే ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. ఆన్లైన్లో రూ.200 లోపే దొరుకుతాయి.
జుంకా ప్యాటర్న్లో స్టోన్ వర్క్తో ఉన్న గాడెస్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున గాడెస్ ఇయర్ రింగ్స్ ధరించి అందంగా మెరిసిపోండి.
చెవులపై కూర్చున్న లక్ష్మీదేవి డిజైన్ ఎంతో అందాన్ని పెంచుతుంది.
