Lunch: మధ్యాహ్న భోజనంలో పొరపాటున కూడా తినకూడనివి ఇవే

food-life Mar 18 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
సలాడ్ , సూప్..

బరువు తగ్గాలని చాలా మంది లంచ్ లో సలాడ్ లేదా సూప్ లాంటివి తీసుకుంటారు. కానీ, వీటిలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. కాసేపటికే మళ్లీ ఆకలి వేస్తుంది. 

Image credits: GEMINI AI
నిన్నటి బిర్యానీ

చాలామందికి ముందు రోజు మిగిలిపోయిన బిర్యానీ తినడం ఇష్టం. కానీ, మసాలాలు ఎక్కువగా ఉండే పాత బిర్యానీ తింటే కడుపులో గడబిడ మొదలవుతుంది.

Image credits: Asianet News
స్మూతీ, జ్యూస్, షేక్

ఈ డ్రింక్స్ తాగితే కడుపు వెంటనే నిండినట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ, మధ్యాహ్న భోజనంలో శరీరానికి అందాల్సిన పోషకాలు వీటి నుంచి లభించవు.

Image credits: Getty
శాండ్‌విచ్

లంచ్‌లో శాండ్‌విచ్ లేదా ఇతర ప్యాక్ చేసిన ఆహారాలు తినడం ఆరోగ్యానికి అస్సలు మంచిది కాదు. ఇది హాని చేస్తుంది.

Image credits: Getty
నూనెలో వేయించిన ఫుడ్స్

మధ్యాహ్నం పూట బాగా ఆకలిగా ఉంటుంది కాబట్టి, చాలామంది ఎక్కువగా తినాలనుకుంటారు. నూనెలో వేయించిన వాటికి బదులు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినండి.

Image credits: Getty
పండ్లు

భోజనానికి వెంటనే ముందు లేదా తర్వాత పండ్లు తినకూడదు. ఇది జీర్ణ సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

Image credits: Getty
పాస్తా/పిజ్జా

పిజ్జాలో చిన్న ముక్క తిన్నా కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. కానీ, శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలు మాత్రం దీని నుంచి అందవు.

Image credits: Social media
లంచ్ మానొద్దు

ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం పూట ఆరోగ్యకరమైన భోజనం చేయండి. లంచ్‌ను ఎప్పుడూ మానవద్దు.

Image credits: stockPhoto

