Telugu

పసుపు మరకలు

బాత్రూమ్‌లోని వాష్ బేసిన్‌ను సరిగ్గా శుభ్రం చేయకపోతే, దానిపై పసుపు రంగులో గార పడుతుంది. ఈ మరకలు చూడటానికి చాలా అసహ్యంగా ఉంటాయి.
life Mar 21 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
Telugu

మురికి వదిలిపోతుంది

ఈ జిడ్డు, మురికిని వదిలించి మీ వాష్ బేసిన్‌ను కొత్తదానిలా మెరిపించేందుకు ఇక్కడ కొన్ని సూపర్ టిప్స్ ఉన్నాయి. వీటిని పాటిస్తే చాలు.
Telugu

వెనిగర్, అమ్మోనియా పౌడర్

ఇది బెస్ట్ కాంబినేషన్. ఒక కప్పు నీటిలో 4 చెంచాల వెనిగర్ కలపండి. ఈ నీటిని మరకలపై చల్లండి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా అమ్మోనియా పౌడర్ చల్లి 5 నిమిషాలు వదిలేయండి. బ్రష్‌తో రుద్దితే మరకలు మాయం.

Telugu

నిమ్మకాయ, ఉప్పు

5-6 నిమ్మకాయల తొక్కలను ఉప్పుతో కలిపి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఈ పేస్ట్‌కు కొద్దిగా హార్పిక్ కలిపి మరకలపై రాయండి. కాసేపటి తర్వాత బ్రష్‌తో రుద్దితే బేసిన్ శుభ్రంగా మారుతుంది.
Telugu

పటిక వాడకం

పటిక పొడిని నీటిలో వేసి 10 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించండి. ఈ వేడి నీటిని మరకలు ఉన్న చోట పోసి, కాసేపు ఆగి రుద్దితే మరకలు పూర్తిగా పోతాయి.
Telugu

గట్టిగా రుద్దకండి

గట్టిగా రుద్దకండి. అలా చేస్తే గీతలు పడతాయి. వారానికి రెండు సార్లు క్లీన్ చేయండి. వాడిన తర్వాత నీటితో కడిగితే మరకలు పడవు

