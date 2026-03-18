మీనాకారీ వర్క్ ఉన్న ఈ రజ్వాడీ గోల్డ్ నోస్ పిన్ పెట్టుకుంటే ఎవరైనా అందంగా ఉంటారు. స్టడ్ స్టైల్లో ఉండే ఈ గోల్డ్ నోస్ పిన్ను రూ.5000కే కొనవచ్చు.
ఈ గోల్డ్ డైమండ్ నోస్ పిన్ లో చిన్న చిన్న వజ్రాలు పొదిగి ఉంటాయి. బడ్జెట్ తక్కువగా ఉంటే, వజ్రాలకు బదులు స్టోన్ వర్క్ ఉన్నదాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
ఈ గోల్డ్ నోస్ రింగ్ మధ్యలో ఆకుపచ్చ రాయి, అంచులలో తెల్లటి కుందన్లు ఉన్నాయి. నీలి రాయి దీని అందాన్ని మరింత పెంచుతోంది.
ఫ్లోరల్ ఆర్ట్, రంగురంగుల రాళ్లతో చేసిన ఈ ముక్కు పుడక లెహంగా లేదా చీరకు మంచి కాంబినేషన్ అవుతుంది.
యూనిక్ ప్యాటర్న్లో బంగారు తీగలతో ఈ నోస్ పిన్ను తయారుచేశారు. దీనికి స్క్రూ బ్యాక్ లాక్ ఉండటం విశేషం. ముక్కు కుట్టించుకోవల్సిన అవసరం లేదు.
'సతరంగి' (ఏడు రంగుల) రాళ్ల నోస్ పిన్ ఇది. 20 ఏళ్ల అమ్మాయిల నుంచి 50 ఏళ్లు పైబడిన మహిళల వరకు అందరూ దీన్ని ధరించవచ్చు.
అడ్జస్టబుల్ సైజ్, రూబీ స్టోన్ తో వచ్చే నోస్ పిన్ ఇది. పెట్టుకుంటే రాయల్ లుక్ వస్తుంది.
