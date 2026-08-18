హార్ట్ షేప్ డిజైన్ లో నాట్ స్టైల్లో ఉన్న ఈ కడా బ్రేస్లెట్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బెస్ట్ ఛాయిస్. 10 గ్రాముల్లోపు చేయించుకోవచ్చు.
ఆడ్జస్టబుల్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ లీఫ్ డిజైన్ బ్రేస్లెట్ మీకు మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. కాలేజీ అమ్మాయిలకు మంచి ఎంపిక.
స్క్వేర్ షేప్ డిజైన్ లో వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన రోజ్ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ఎలాంటి డ్రెస్సుతో అయినా సూపర్ గా సెట్ అవుతుంది.
ఇన్ఫినిటీ, హార్ట్ షేప్ ఇంటర్ లాక్ తో ఉన్న ఈ రోజ్ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ చేతికి స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో చేయించుకోవచ్చు.
వైట్, గ్రీన్ స్టోన్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. కాలేజ్ గర్ల్స్, వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్.
సన్నని చైన్, గోల్డ్ పూసలతో ఉన్న ఈ మినిమల్ డిజైన్ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్ చాలా తక్కువ బరువులో వస్తుంది. డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది.
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