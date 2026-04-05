ఈ ముత్యాల డ్రాప్ ఇయర్రింగ్స్ ఏ అమ్మాయికైనా అందంగా ఉంటాయి. ఇందులో ఎన్నో డిజైన్లు ఉన్నాయి.
ఇవి గోల్డ్ హూప్స్ పెర్ల్ డ్రాప్ డిజైన్ ఇయర్రింగ్స్. ఫంక్షన్లు, పండుగలు, పగటిపూట జరిగే ఈవెంట్లకు ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. లైట్గా గోల్డ్ టచ్, కింద ముత్యం ఉంటాయి. బంగారం, ముత్యం కాంబినేషన్ ముఖానికి రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది.
కొన్ని ముత్యాలతో కూడిన స్టడ్.. కింద చిన్న ముత్యం డ్రాప్.. ఈ డిజైన్ ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.
సన్నని చైన్కు వేలాడే చిన్న ముత్యం చెవి పోగులు ఇవి. పార్టీలకు, వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపైకి, డేటింగ్ వెళ్లేటప్పుడు ఇవి పెట్టుకుంటే బెటర్.
చిన్న పిల్లలకు ఇవి చక్కగా నప్పుతాయి. ఈ మినీ పెర్ల్ డిజైన్ చెవిని డామినేట్ చేయదు. ఇవి ముఖాన్ని ఫ్రెష్గా, గ్లోయింగ్గా చూపిస్తుంది.
చిన్న ముత్యం హ్యాంగింగ్తో వచ్చే స్టోన్ వర్క్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. ఇవి క్యూట్ లుక్ ముఖానికి ఇస్తుంది.
గోల్డెన్ హూప్స్పై అమర్చిన చిన్న ముత్యాలతో ఉంటే ఈ చెవిరింగులు ఎవరికైనా నచ్చుతాయి,
