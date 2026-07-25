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Gold Plated Toe Rings: వెండి కాదు, బంగారు పూతతో మెట్టెలు..పాదాలకే అందం

life Jul 25 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
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గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మెట్టెలు...

పెళ్లైన అమ్మాయిల పాదాలకు మెట్టెలు చాలా అందాన్ని ఇస్తాయి. కానీ, వెండి మెట్టెలు కాకుండా గోల్డ్ ప్లేటెడ్  మెట్టెలు ట్రై చేయండి. ఇవి పాదాలకు అందాన్ని తెస్తాయి. 

Image credits: Pinterest
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కుందన్, ముత్యాలతో మెట్టెలు...

ముత్యాలు, రంగు రంగు పూసలు వేలాడేలా ఉండే మెట్టెలు  చాలా అందంగా ఉంటాయి. కొత్తగా పెళ్లైన అమ్మాయిలు.. ఇలాంటి మెట్టెలు ట్రై చేయవచ్చు. 

Image credits: AG'S Designer Jewellery Instagram
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జర్కన్ మెట్టెలు

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మెట్టెల్లో మీరు జర్కన్ వర్క్‌ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. వెండి మెట్టెలపై ఈ బంగారు రంగు చాలా ఫ్యాన్సీగా కనిపిస్తుంది.
Image credits: Pinterest
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మీనాకారి కలర్‌ఫుల్ మెట్టెలు

బంగారం మెరుపుతో పాటు విభిన్న రంగులు కూడా కావాలనుకుంటే, మీరు మీనాకారి కలర్‌ఫుల్ మెట్టెల్లోని విభిన్న ఆప్షన్లను ఎంచుకోవచ్చు.
Image credits: Instagram, chat gpt and others
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స్పైరల్ మెట్టెలు

స్పైరల్ మెట్టెల్లో ఫ్లోరల్ వర్క్‌తో పాటు గట్టిదనం కూడా ఉంటుంది. మీరు స్టోన్ వర్క్‌లో కూడా ఇలాంటి మెట్టెలను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
Image credits: instagram
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ఫ్లోరల్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మెట్టెలు

ఫ్లోరల్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మెట్టెల్లో బంగారంతో పాటు వెండి మెరుపు కూడా ఉంటుంది. ఇలాంటి మెట్టెలను బొటనవేలు పక్క వేలికి ధరించాలి.
Image credits: instagram

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