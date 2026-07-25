Gold Plated Toe Rings: వెండి కాదు, బంగారు పూతతో మెట్టెలు..పాదాలకే అందం

పెళ్లైన అమ్మాయిల పాదాలకు మెట్టెలు చాలా అందాన్ని ఇస్తాయి. కానీ, వెండి మెట్టెలు కాకుండా గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మెట్టెలు ట్రై చేయండి. ఇవి పాదాలకు అందాన్ని తెస్తాయి.
ముత్యాలు, రంగు రంగు పూసలు వేలాడేలా ఉండే మెట్టెలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. కొత్తగా పెళ్లైన అమ్మాయిలు.. ఇలాంటి మెట్టెలు ట్రై చేయవచ్చు.
Gold Bangles: అందమైన డిజైన్ లో బంగారు గాజులు.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్!
Gold Ring Designs:2 గ్రాముల్లో బంగారు ఉంగరాలు..చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే
Toe Ring: శ్రావణమాసం పండుగ లుక్ను కంప్లీట్ చేసే అందమైన పచ్చల మెట్టెలు
Saree Designs: చీర కట్టుకుంటే ఎత్తుగా కనిపించాలా? ఈ చీరలు ట్రై చేయండి