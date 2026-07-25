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అందమైన డిజైన్ లో బంగారు గాజులు.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్!

life Jul 25 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
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వేవీ డిజైన్ గాజులు

ప్రస్తుతం వేవీ స్టైల్ గాజులు ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి మీ చేతులకు మోడ్రన్ టచ్ ఇస్తాయి. కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఈ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: Pinterest
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స్టోన్ బ్యాంగిల్స్

చిన్న చిన్న వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ బంగారు గాజులు డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: PINTEREST
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సింపుల్ డిజైన్

హెవీ డిజైన్ గాజులు ఇష్టపడని వారికి ఇలాంటి ప్లెయిన్ బ్యాంగిల్స్ మంచి ఎంపిక. తక్కువ  వెయిట్ లో వస్తాయి. సింపుల్ గా, అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Gemini AI
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హెవీ డిజైన్ గాజులు

టెంపుల్ జ్యువెలరీ చాలా అందంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. వైట్, గ్రీన్, పింక్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ హెవీ డిజైన్ గాజులు అన్నీ సందర్భాలకు చక్కగా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: social media
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ముత్యాల గాజులు

రాళ్లు, ముత్యాలతో ఉన్న ఈ గాజులు చేతులకు నిండుగా ఉంటాయి. కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి ఇలాంటి బ్యాంగిల్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: pinterest
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డైలీవేర్ గాజులు

సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి గాజులు మంచి ఎంపిక. వీటిని మట్టిగాజులతో కలిపి వేసుకుంటే మరింత అందంగా కనిపిస్తాయి. 

Image credits: pinterest

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