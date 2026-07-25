ప్రస్తుతం వేవీ స్టైల్ గాజులు ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి మీ చేతులకు మోడ్రన్ టచ్ ఇస్తాయి. కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఈ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్.
చిన్న చిన్న వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ బంగారు గాజులు డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
హెవీ డిజైన్ గాజులు ఇష్టపడని వారికి ఇలాంటి ప్లెయిన్ బ్యాంగిల్స్ మంచి ఎంపిక. తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి. సింపుల్ గా, అందంగా ఉంటాయి.
టెంపుల్ జ్యువెలరీ చాలా అందంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. వైట్, గ్రీన్, పింక్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ హెవీ డిజైన్ గాజులు అన్నీ సందర్భాలకు చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
రాళ్లు, ముత్యాలతో ఉన్న ఈ గాజులు చేతులకు నిండుగా ఉంటాయి. కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి ఇలాంటి బ్యాంగిల్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్.
సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి గాజులు మంచి ఎంపిక. వీటిని మట్టిగాజులతో కలిపి వేసుకుంటే మరింత అందంగా కనిపిస్తాయి.
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