రోజూ వేసుకోవడానికి ఈ కాయిన్ డిజైన్ మంగళసూత్రం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. నల్లపూసల దండకు కాయిన్ స్టైల్ లాకెట్టు వస్తుంది. ఇది స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది.
మహారాష్ట్రలో ఈ అర్ధ చంద్ర లాకెట్టు ఉన్న మంగళసూత్రాలను మహిళలు అధికంగా ఇష్టపడతారు.
ఇది హెవీ మరాఠీ వాటీ మంగళసూత్రం. వెడల్పాటి నల్లపూసల దండ, బంగారు పట్టీతో పాటు వాటీ లాకెట్టుతో ఈ డిజైన్ చాలా రాయల్గా ఉంటుంది.
రౌండ్ పెండెంట్తో వచ్చే ఈ లాంగ్ మరాఠీ మంగళసూత్రం ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. కొన్ని నల్లపూసలు, బంగారు పూసలతో కూడిన ఈ డిజైన్ మరాఠీ స్టైల్లో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.
ఈ రోజుల్లో పొడవాటి మంగళసూత్రాలలో స్క్వేర్ లాకెట్లు బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఈ మరాఠీ మంగళసూత్రం మీ వైవాహిక బంధానికి మరింత శోభను తెస్తుంది.
నిండుగా నల్లపూసలతో నిండిన మంగళసూత్రం ఇది. దీనిలొ బంగారం తక్కువగా ఉంటుంది.
అందమైన పెండెంట్ తో వచ్చే సింపుల్ మంగళసూత్రం ఇది.
