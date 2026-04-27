Telugu

అదిరిపోయే లాంగ్ మరాఠీ మంగళసూత్రాలు

life Apr 27 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:chat gpt and instagram
కాయిన్ స్టైల్ మరాఠీ మంగళసూత్రం

రోజూ వేసుకోవడానికి ఈ కాయిన్ డిజైన్ మంగళసూత్రం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. నల్లపూసల దండకు కాయిన్ స్టైల్ లాకెట్టు వస్తుంది. ఇది స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: digitaldressroom instagram
అర్ధ చంద్ర మరాఠీ మంగళసూత్రం

మహారాష్ట్రలో ఈ అర్ధ చంద్ర లాకెట్టు ఉన్న మంగళసూత్రాలను మహిళలు అధికంగా ఇష్టపడతారు. 

Image credits: kolhapurithushi instagram
హెవీ ట్రెడిషనల్ మరాఠీ మంగళసూత్రం

ఇది హెవీ మరాఠీ వాటీ మంగళసూత్రం. వెడల్పాటి నల్లపూసల దండ, బంగారు పట్టీతో పాటు వాటీ లాకెట్టుతో ఈ డిజైన్ చాలా రాయల్‌గా ఉంటుంది.

Image credits: chandukaka_saraf instagram
రౌండ్ పెండెంట్ లాంగ్ మరాఠీ మంగళసూత్రం

రౌండ్ పెండెంట్‌తో వచ్చే ఈ లాంగ్ మరాఠీ మంగళసూత్రం ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. కొన్ని నల్లపూసలు, బంగారు పూసలతో కూడిన ఈ డిజైన్ మరాఠీ స్టైల్‌లో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.

Image credits: samruddhicollection2021 instagram
స్క్వేర్ లాకెట్టు మంగళసూత్రం

ఈ రోజుల్లో పొడవాటి మంగళసూత్రాలలో స్క్వేర్ లాకెట్లు బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఈ  మరాఠీ మంగళసూత్రం మీ వైవాహిక బంధానికి మరింత శోభను తెస్తుంది.

Image credits: mkjew916 instagram and chat gpt
నిండుగా నల్లపూసలు

నిండుగా నల్లపూసలతో నిండిన మంగళసూత్రం ఇది. దీనిలొ బంగారం తక్కువగా ఉంటుంది.

Image credits: Digital Dress room
అందమైన పెండెంట్

అందమైన పెండెంట్ తో వచ్చే సింపుల్ మంగళసూత్రం ఇది.

Image credits: thesun.my

