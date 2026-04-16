ఖర్జూరాలు తింటే పీరియడ్స్ త్వరగా వస్తాయా?

life Apr 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
హార్మోన్లపై ప్రభావం

మనం తినే ఆహారం హార్మోన్ల ఉత్పత్తిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. రుతుచక్రాన్ని నియంత్రించే ఈస్ట్రోజెన్, ప్రొజెస్టెరాన్ వంటి హార్మోన్ల పనితీరు మనం తినే ఆహారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

పీరియడ్స్ త్వరగా వస్తాయా?

కొన్ని రకాల ఆహారాలు నెలసరిని ముందుగానే వచ్చేలా చేస్తాయని అంటారు. వీటిలో ఖర్జూరాలు కూడా ఒకటని నమ్ముతారు.

విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలం

ఖర్జూరాల్లో మన శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి మహిళల పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.

రోజుకెన్ని ఖర్జూరాలు?

ఖర్జూరాలు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించి, నెలసరి త్వరగా రావడానికి సహాయపడవచ్చు.
అధ్యయనాలు ఏం చెప్పాయి?

రోజూ ఖర్జూరాలు తినడం వల్ల పెల్విక్ ప్రాంతంలో రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఇది నెలసరి రావడానికి కారణం అవుతుంది.

మెగ్నీషియం, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి

ఖర్జూరాల్లో మెగ్నీషియం, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వంటి సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.

నెలసరి నొప్పి

ఖర్జూరాల్లో ఉండే మెగ్నీషియం, ఇతర పోషకాలు నెలసరి సమయంలో వచ్చే కడుపు నొప్పి, కండరాల నొప్పులను తగ్గించేందుకు చాలా సహాయపడుతుంది.

ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది

పీరియడ్స్‌కు ముందు, ఆ సమయంలో ఎదురయ్యే ఒత్తిడి, మూడ్ స్వింగ్స్‌ను తగ్గించడానికి ఖర్జూరాలు సహాయపడతాయి.
