మనం తినే ఆహారం హార్మోన్ల ఉత్పత్తిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. రుతుచక్రాన్ని నియంత్రించే ఈస్ట్రోజెన్, ప్రొజెస్టెరాన్ వంటి హార్మోన్ల పనితీరు మనం తినే ఆహారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
కొన్ని రకాల ఆహారాలు నెలసరిని ముందుగానే వచ్చేలా చేస్తాయని అంటారు. వీటిలో ఖర్జూరాలు కూడా ఒకటని నమ్ముతారు.
ఖర్జూరాల్లో మన శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి మహిళల పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
రోజూ ఖర్జూరాలు తినడం వల్ల పెల్విక్ ప్రాంతంలో రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఇది నెలసరి రావడానికి కారణం అవుతుంది.
ఖర్జూరాల్లో మెగ్నీషియం, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వంటి సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
ఖర్జూరాల్లో ఉండే మెగ్నీషియం, ఇతర పోషకాలు నెలసరి సమయంలో వచ్చే కడుపు నొప్పి, కండరాల నొప్పులను తగ్గించేందుకు చాలా సహాయపడుతుంది.
