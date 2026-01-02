Telugu

మహిళలు ప్రతి ఏడాది ఈ టెస్టులు చేయించుకుంటే బెటర్

Jan 02 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
పాప్ స్మియర్ పరీక్ష

మహిళలు గర్భాశయ క్యాన్సర్‌ను గుర్తించేందుకు ఈ పరీక్ష సహాయపడుతుంది. దీన్ని 21 ఏళ్ల నుంచి 65 ఏళ్ల వయస్సు వరకు ప్రతి మూడేళ్లకోసారి చేయించుకోవాలి.

రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్

మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ ఎక్కువ వస్తోంది. నెలకు ఒకసారి స్వీయ రొమ్ము పరీక్ష చేసుకోవాలి. ఏవైనా గడ్డలు లేదా మార్పులు కనిపిస్తే వైద్యుడికి చెప్పాలి.

థైరాయిడ్ పరీక్ష

థైరాయిడ్ అనేది శరీరం జీవక్రియను నియంత్రించే గ్రంథి. మహిళల్లో థైరాయిడ్ సమస్య ఎక్కువవుతుంది. థైరాయిడ్ పరీక్ష థైరాయిడ్ హార్మోన్ స్థాయిలను తనిఖీ చేస్తుంది.

రక్తంలో చక్కెర పరీక్ష

మధుమేహం ఆడవారిలో పెరుగుతుంది. ఇది ఒక తీవ్రమైన వ్యాధి. 45 ఏళ్ల వయస్సు నుంచి ప్రతి మూడేళ్లకోసారి రక్తంలో చక్కెర పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

రక్తపోటు పరీక్ష

అధిక రక్తపోటు వల్ల గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్, కిడ్నీ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాన్ని ఉంది. 18 ఏళ్ల వయస్సు నుంచి ఏటా రక్తపోటు పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

విటమిన్ బి12 పరీక్ష

మహిళల్లో విటమిన్ బి12 లోపం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇది తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీస్తుంది. నాడీ వ్యవస్థ, ఎముకల ఆరోగ్యానికి విటమిన్ బి12 చాలా అవసరం. 

లక్షణాలు కనిపిస్తే

విపరీతంగా నీరసం, అలసట, నిద్రమత్తు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే తేలికగా తీసుకోకండి. వెంటనే కొన్ని పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

