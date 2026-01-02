మహిళలు గర్భాశయ క్యాన్సర్ను గుర్తించేందుకు ఈ పరీక్ష సహాయపడుతుంది. దీన్ని 21 ఏళ్ల నుంచి 65 ఏళ్ల వయస్సు వరకు ప్రతి మూడేళ్లకోసారి చేయించుకోవాలి.
మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ ఎక్కువ వస్తోంది. నెలకు ఒకసారి స్వీయ రొమ్ము పరీక్ష చేసుకోవాలి. ఏవైనా గడ్డలు లేదా మార్పులు కనిపిస్తే వైద్యుడికి చెప్పాలి.
థైరాయిడ్ అనేది శరీరం జీవక్రియను నియంత్రించే గ్రంథి. మహిళల్లో థైరాయిడ్ సమస్య ఎక్కువవుతుంది. థైరాయిడ్ పరీక్ష థైరాయిడ్ హార్మోన్ స్థాయిలను తనిఖీ చేస్తుంది.
మధుమేహం ఆడవారిలో పెరుగుతుంది. ఇది ఒక తీవ్రమైన వ్యాధి. 45 ఏళ్ల వయస్సు నుంచి ప్రతి మూడేళ్లకోసారి రక్తంలో చక్కెర పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
అధిక రక్తపోటు వల్ల గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్, కిడ్నీ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాన్ని ఉంది. 18 ఏళ్ల వయస్సు నుంచి ఏటా రక్తపోటు పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
మహిళల్లో విటమిన్ బి12 లోపం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇది తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీస్తుంది. నాడీ వ్యవస్థ, ఎముకల ఆరోగ్యానికి విటమిన్ బి12 చాలా అవసరం.
విపరీతంగా నీరసం, అలసట, నిద్రమత్తు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే తేలికగా తీసుకోకండి. వెంటనే కొన్ని పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
