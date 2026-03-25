Fennel Water: పరగడుపున సోంపు నీళ్లు ఎందుకు తాగాలి?

life Mar 25 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

సోంపు గింజలను రాత్రంతా నీటిలో నానపెట్టి, ఆ నీటిని ఉదయాన్నే తాగడం వల్ల శరీరానికి బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలం

సోంపు గింజల్లో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, ఫైబర్, పొటాషియం, జింక్, ఐరన్, కాల్షియం వంటి మన శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, మినరల్స్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి.

నీరసం, డీహైడ్రేషన్‌కు చెక్

సోంపు నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరంలో నీటి శాతం పెరిగి డీహైడ్రేషన్ సమస్య తగ్గుతుంది. అలాగే నీరసం కూడా దూరమవుతుంది.

క్యాన్సర్ ముప్పును తగ్గిస్తుంది

సోంపులో ఫైటోఈస్ట్రోజెన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

కడుపు నొప్పి నుంచి ఉపశమనం

సోంపు పాలిచ్చే తల్లులలో పాల ఉత్పత్తిని పెంచడానికి బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే, మహిళల్లో రుతుక్రమ సమయంలో వచ్చే కడుపు నొప్పిని తగ్గించడంలోనూ ఇది సహాయపడుతుంది.

జీర్ణ సమస్యలకు చెక్

సోంపు నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. ఇది పోషకాలను శరీరం గ్రహించేలా చేస్తుంది, కడుపు నొప్పిని తగ్గిస్తుంది, అజీర్తిని నివారిస్తుంది.

శ్వాసకోశ సమస్యలకు పరిష్కారం

సోంపు నీళ్లు తాగడం వల్ల శ్వాసకోశ నాళంలోని ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గుతాయి. జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి కూడా ఇది ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

Baby Bracelets: చిన్నారుల కోసం క్యూట్ బ్రేస్లెట్స్.. చూసేయండి

Kitchen Hack: దోశ పెనం జిడ్డు పోవాలంటే ఇదే మార్గం...

Big Gold Jhumka: మీకోసం అదిరిపోయే పెద్ద జుంకాల డిజైన్లు

Egg: రోజుకి ఒక కోడిగుడ్డు తింటే శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?