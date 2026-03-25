Fennel Water: పరగడుపున సోంపు నీళ్లు ఎందుకు తాగాలి?

సోంపు గింజలను రాత్రంతా నీటిలో నానపెట్టి, ఆ నీటిని ఉదయాన్నే తాగడం వల్ల శరీరానికి బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
సోంపు గింజల్లో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, ఫైబర్, పొటాషియం, జింక్, ఐరన్, కాల్షియం వంటి మన శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, మినరల్స్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి.
సోంపు నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరంలో నీటి శాతం పెరిగి డీహైడ్రేషన్ సమస్య తగ్గుతుంది. అలాగే నీరసం కూడా దూరమవుతుంది.
సోంపులో ఫైటోఈస్ట్రోజెన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
సోంపు పాలిచ్చే తల్లులలో పాల ఉత్పత్తిని పెంచడానికి బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే, మహిళల్లో రుతుక్రమ సమయంలో వచ్చే కడుపు నొప్పిని తగ్గించడంలోనూ ఇది సహాయపడుతుంది.
సోంపు నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. ఇది పోషకాలను శరీరం గ్రహించేలా చేస్తుంది, కడుపు నొప్పిని తగ్గిస్తుంది, అజీర్తిని నివారిస్తుంది.
సోంపు నీళ్లు తాగడం వల్ల శ్వాసకోశ నాళంలోని ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గుతాయి. జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి కూడా ఇది ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
