బంగారు నెక్లెస్ ఖరీదెక్కువ. అదే గోల్డ్ ప్లేటెడ్ చోకర్లు తేలికగా తక్కువ ధరలో వస్తాయి. ఇవి రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
కుందన్ వర్క్ చోకర్లది ప్రత్యేక స్థానం. గోల్డ్ ప్లేటింగ్తో పాటు తెలుపు లేదా రంగురంగుల కుందన్ రాళ్లతో ఇది చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
బెనారసీ లేదా సిల్క్ చీరలపై ఈ స్టోన్ డైమండ్ సెట్టింగ్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ చోకర్ డిజైన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇది మీకు సంప్రదాయ మహారాణి లుక్ను అందిస్తుంది.
ఈ స్పైరల్ చైన్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ చోకర్ డిజైన్ ఫెస్టివ్ లుక్ను ఇస్తుంది. మీ చీర మల్టీకలర్ అయితే ఈ చోకర్ ప్రయత్నించవచ్చు.
మోటిఫ్లతో వచ్చే ఈ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మినిమల్ చోకర్ ఎవరికైనా అందంగా ఉంటుంది. ఇది గోల్డ్ ప్లేటెడ్ అయినప్పటికీ, అచ్చం నిజమైన బంగారంలా కనిపిస్తుంది.
ఇది గోల్డ్ ప్లేటెడ్ కాయిన్ చోకర్ డిజైన్. ఇది చూసేందుకు ప్రత్యేకంగా పేస్టల్ లేదా లైట్ కలర్ చీరలతో చాలా బాగుంటుంది.
సాఫ్ట్, క్లాసీ లుక్ మీరు కోరుకుంటే ఈ మల్టీ కలర్డ్ లేయర్డ్ చోకర్ ఎంపిక చేసుకోవడం మంచిది. ఇందులో గోల్డ్ బేస్పై చిన్న చిన్న రాళ్లు, ముత్యాల లేయర్స్ ఉంటాయి.
Fashion Tips: అదిరిపోయే డిజైన్లో రెడ్ శారీస్.. అక్షయ తృతీయకు బెస్ట్
Platinum Earrings: 1గ్రాములో ప్లాటినం ఇయర్ రింగ్స్ డైలీవేర్ కి బెస్ట్
Silver Pendant: రూ.300 కే క్యూట్ వెండి లాకెట్లు, డైలీవేర్ కి బెస్ట్
Money Plant: ఈ స్ప్రే వేస్తే చాలు..మీ మనీ ప్లాంట్ అంతెత్తున పెరుగుతుంది