అరగ్రాములో వచ్చే బంగారు ముక్కపుడకలు

life Apr 23 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
లీఫ్ కట్ అడ్జస్టబుల్ ముక్కుపుడక

మీ ముక్కు నిలువుగా ఉంటే ఇలాంటి ముక్కుపుడక ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఈ అడ్జస్టబుల్ గోల్డ్ నోస్ రింగ్‌ను లీఫ్ కట్ ప్యాటర్న్‌లో డిజైన్ చేశారు.

Image credits: pinterest
అడ్జస్టబుల్ స్టార్ ముక్కుపుడక

మెరిసే స్టార్ లాంటి మెరుపు కావాలంటే ఇలాంటి నోస్ రింగ్ కొనండి. ఈ అడ్జస్టబుల్ స్టార్ డిజైన్ నోస్ రింగ్‌ను ముక్కు కుట్టించకుండానే పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: tatacliq.com
హార్ట్ షేప్ బంగారు ముక్కుపుడక

హార్ట్ షేప్ ముక్కు పుడక చాలా సింపుల్, ఎవర్ గ్రీన్ డిజైన్ ఇది. ఏ డ్రెస్సుతోనైనా మ్యాచ్ అవుతుంది.

Image credits: pinterest
లైట్నింగ్ షేప్ ముక్క పుడక

ఈ బంగారు ముక్కు పుడక మోడ్రన్, ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది. దీనిపై ఉన్నరాళ్లు దీన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి.

Image credits: instagram
జిగ్ జాగ్ బంగారు ముక్కు పుడక

జిగ్ జాగ్ ప్యాటర్న్‌లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ ముక్కుపుడక పెట్టుకుని అందంగా కనిపించవచ్చు. ఇందులో డైమండ్ పొదిగి ఉంది. 

Image credits: instagram
ఏడీ స్టోన్స్ ముక్కుపుడకలు

ఎత్నిక్ వేర్‌తో పాటు ఏడీ స్టోన్స్ ఉన్న ఈ బంగారు పుడకలు పెట్టుకోవచ్చు. దీనికి స్క్రూ ఉండదు. 

Image credits: instagram
మెరిసే ముక్కుపుడక

మెరిసే ముక్కుపుడకను పెట్టుకుంటే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే. 

Image credits: instagram

Silver Anklets: ఈ వెండి పట్టీలకు ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Earrings: ఈ కాలం అమ్మాయిల మనసుదోచే ట్రెండీ ఇయర్ రింగ్స్

Hair Growth: జుట్టు ఫాస్ట్ గా పెరగాలా? రోజూ ఇవి తినండి