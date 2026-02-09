Telugu

ఈ గోల్డ్ ఇయర్‌రింగ్స్ చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే

ట్రెడిషనల్ గోల్డ్ టాప్స్

నలభై ఏళ్లు దాటిన వారికి ఈ ట్రెడిషనల్ గోల్డ్ టాప్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఈ డిజైన్ చూడటానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. కేవలం మూడు గ్రాముల్లోనే ఇవి దొరుకుతాయి.

Image credits: pinterest
మైక్రో డోమ్ స్టడ్ గోల్డ్ డిజైన్

చిన్న సైజులో ఉండే ఈ స్టడ్స్ చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. రోజువారీ వాడకానికి ఈ డిజైన్ సూపర్.

Image credits: social media
మీనాకారీ గోల్డ్ టాప్స్

మీనాకారీ గోల్డ్ టాప్స్‌లో తక్కువ డిజైన్‌తోనే మంచి లుక్ ఇస్తాయివి. చీరల మీదకు ఈ టాప్స్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest
సాఫ్ట్ ఫ్లోరల్ లटकన్ గోల్డ్ టాప్స్

చిన్న పూల ప్యాటర్న్‌తో వచ్చే సాఫ్ట్ ఫ్లోరల్ గోల్డ్ టాప్స్ మహిళలకు చాలా అందంగా నప్పుతాయి. 

Image credits: Instagram
ముత్యాల చెవిరింగులు

చాలా సింపుల్ గా అందంగా ఉండే గోల్డ్ టాప్ లు ఇవి. కాలేజీ అమ్మాయిలకు అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
చిన్న పిల్లలకు

చిన్న పిల్లలకు ఇలాంటి చెవిరింగులు బాగా నప్పుతాయి. తక్కువ బంగారంలోనే ఇవి దొరుకుతాయి.

Image credits: Getty
తేలికపాలి చెవి జుంకాలు

చెవి జుంకాల డిజైన్ ఇది. పూర్తి జుంకా కాకుండా సగం జుంకా డిజైన్… కానీ ముఖానికి నిండుగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Getty

