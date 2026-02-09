నలభై ఏళ్లు దాటిన వారికి ఈ ట్రెడిషనల్ గోల్డ్ టాప్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఈ డిజైన్ చూడటానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. కేవలం మూడు గ్రాముల్లోనే ఇవి దొరుకుతాయి.
చిన్న సైజులో ఉండే ఈ స్టడ్స్ చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. రోజువారీ వాడకానికి ఈ డిజైన్ సూపర్.
మీనాకారీ గోల్డ్ టాప్స్లో తక్కువ డిజైన్తోనే మంచి లుక్ ఇస్తాయివి. చీరల మీదకు ఈ టాప్స్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.
చిన్న పూల ప్యాటర్న్తో వచ్చే సాఫ్ట్ ఫ్లోరల్ గోల్డ్ టాప్స్ మహిళలకు చాలా అందంగా నప్పుతాయి.
చాలా సింపుల్ గా అందంగా ఉండే గోల్డ్ టాప్ లు ఇవి. కాలేజీ అమ్మాయిలకు అందంగా ఉంటాయి.
చిన్న పిల్లలకు ఇలాంటి చెవిరింగులు బాగా నప్పుతాయి. తక్కువ బంగారంలోనే ఇవి దొరుకుతాయి.
చెవి జుంకాల డిజైన్ ఇది. పూర్తి జుంకా కాకుండా సగం జుంకా డిజైన్… కానీ ముఖానికి నిండుగా కనిపిస్తుంది.
ఈ 7 మొక్కలు బియ్యం నీళ్లతో బాగా పెరుగుతాయి
Toe Rings: ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే మెట్టెలు
బరువు తగ్గాలి అనుకునేవారు తప్పకుండా తాగాల్సిన జ్యూస్లు ఇవే!
Silver Rings: కళ్లు చెదిరే డిజైన్ లో వెండి ఉంగరం.. ఓ లుక్కేయండి