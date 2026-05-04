Telugu

గోల్డెన్ శారీతో ఈ రంగు బ్లౌజ్‌లు అదుర్స్.. చూసేయండి

life May 04 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
గోల్డెన్ శారీతో కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్

గోల్డెన్ చీరలు చాలా రాయల్, ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. గోల్డెన్ శారీతో ఇలాంటి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ జత చేస్తే మీ లుక్ అదిరిపోతుంది. 

Image credits: instagram\ pinterest
ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ రెడ్ బ్లౌజ్

మీరు గోల్డెన్ శారీతో బోల్డ్ లుక్ కావాలనుకుంటే, ఇలాంటి ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఉన్న రెడ్ బ్లౌజ్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ తరహా ప్యాటర్న్ ఉన్న బ్లౌజ్‌లు చాలా అందంగా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram\ pinterest
కాటన్ సిల్క్ ఐవరీ బ్లౌజ్

గోల్డెన్ శారీతో ఇలాంటి కాటన్ సిల్క్ ఐవరీ బ్లౌజ్‌ను జత చేయవచ్చు. ఈ లుక్ చాలా బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా, ట్రెండీగా కనిపిస్తుంది. ఈ డిజైన్ పగటిపూట ఫంక్షన్లకు పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
డీప్ నెక్ పింక్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్

మీరు కొంచెం బోల్డ్, స్టైలిష్ లుక్ కావాలనుకుంటే, డీప్ నెక్ పింక్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్‌ను ట్రై చేయండి. ఈ డిజైన్ మిమ్మల్ని స్లిమ్‌గా, ఎలిగెంట్‌గా చూపిస్తుంది. 

Image credits: pinterest
ఫుల్ స్లీవ్స్ కాటన్ బ్లౌజ్

ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్, ఫుల్ స్లీవ్స్ తో ఉన్న ఈ కాటన్ బ్లౌజ్ మోడ్రన్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది. గోల్డెన్ శారీతో ఈ బ్లౌజ్ స్టన్నింగ్‌ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: pinterest
హెవీ వర్క్ గోల్డెన్ బ్లౌజ్

మోడ్రన్ లుక్ కోసం, మీరు గోల్డెన్ శారీతో ఇలాంటి హెవీ వర్క్ గోల్డెన్ బ్లౌజ్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ తరహా ఆఫ్ షోల్డర్ బ్లౌజ్ మీ షోల్డర్స్‌ను హైలైట్ చేస్తుంది, మీకు యంగ్ వైబ్ ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest

