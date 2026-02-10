Telugu

డైమండ్ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్.. సింపుల్ డిజైన్లు ఇవిగో

డ్రాప్ షేప్ అమెరికన్ డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్

రాయల్ లుక్ కావాలంటే ఈ చిన్న డ్రాప్ షేప్ అమెరికన్ డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్‌ను ఎంచుకోండి. ఇవి తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి.

Image credits: instagram
ఫ్లవర్ డిజైన్ఇయర్ రింగ్స్

డైమండ్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్‌లో మీకు ప్రత్యేకమైన ఫ్లవర్ డిజైన్స్ కూడా దొరుకుతాయి. ఇవి ఎలాంటి డ్రెస్‌పైనైనా చక్కగా నప్పుతాయి.

Image credits: pinterest
పియర్ రౌండ్ ఏడీ ఇయర్ రింగ్స్

ప్రత్యేకమైన లుక్ కావాలంటే, మీరు పియర్ డిజైన్ అమెరికన్ డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్‌ను కొనవచ్చు. ఆఫీస్‌కు వెళ్లేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: pinterest
ఫ్లవర్ ఏడీ ఇయర్ రింగ్స్

వేలాడే అమెరికన్ డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్‌లో, ఈ రెండు పువ్వుల డిజైన్‌ను ఎంచుకోండి. ఇది మీ సింపుల్ లుక్‌ను కూడా చాలా స్పెషల్‌గా మారుస్తుంది.

Image credits: pinterest
ట్విస్ట్ లీఫ్ ఇయర్ రింగ్స్

లీఫ్ డిజైన్‌లో ఈ చిన్న ట్విస్ట్ మీ చెవులకు హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. కాబట్టి ప్రత్యేక సందర్భాలలో ఇలాంటి ఏడీ ఇయర్ రింగ్స్ నప్పుతాయి.

Image credits: instagram- hcjewelleryboutique
స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్

మీరు లీఫ్ డిజైన్ ఏడీ స్టడ్స్ కొన్నా చెవులకు ఇంపుగా కనిపిస్తాయి. ఇవి చూడటానికి పెద్దవిగా ఉండి, స్టేట్‌మెంట్ ఇయర్ రింగ్స్‌లా పనిచేస్తాయి.

Image credits: instagram- t_prima_gems
మెరిసే అందానికి

అమెరికన్ డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే ముఖం మెరిసిపోతుంది. 

Image credits: Getty

