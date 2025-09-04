పరగడుపున తులసి ఆకులు నమిలితే ఏమౌతుంది?

తులసి ఆకులు పరగడుపున నమిలితే జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. గ్యాస్, అజీర్తి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
తులసి ఆకులు బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి.
ప్రతిరోజూ ఖాళీ కడుపుతో తులసి ఆకులు తింటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
ఖాళీ కడుపుతో తులసి ఆకులు నమిలి తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రిస్తుంది.
తులసి ఆకులో ఉండే యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు నోటి దుర్వాసనను తగ్గిస్తాయి.
రక్తపోటును నియంత్రించడంలో తులసి ఆకు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
జలుబు, దగ్గు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలను తగ్గించడంలో తులసి ఉపయోగపడుతుంది.
తులసికి క్యాన్సర్ నిరోధక శక్తి ఉంది కాబట్టి ఖాళీ కడుపుతో తినొచ్చు. అయితే క్యాన్సర్ ఇది మందు మాత్రం కాదు.
