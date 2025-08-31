ఆహార అవశేషాలు ఎక్కువగా ఉన్న చోటే చీమల బెడద ఉంటుంది. అందుకే మీరు వంటచేసినా , భోజనం చేసినా శుభ్రం చేయండి.
తీపి పదార్థాలంలే చీమలకు చాలా ఇష్టం. అందుకే తీపి ఎక్కడైతే ఉంటుందో చీమలు అక్కడ ఉంటాయి. కాబట్టి పండ్లను ఫ్రిజ్ లో పెట్టడం మంచిది.
చీమలకు కూడా నీళ్లు అవసరమే. మీకు తెలుసా? తేమ ఎక్కువగా ఉన్న చోట చీమలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటర్ లీకేజీ ఉంటే వెంటనే సరిచేయండి.
చీమలు ఎక్కువగా మురికి, చెత్త ఉన్న ప్రదేశాల్లోనే ఉంటాయి. అందుకే కిచెన్ స్లాబ్, గ్యాస్ స్టవ్ మీద నూనె, వంటలు ఒలికినప్పుడు వాటిని తుడిచేయండి.
ఇంట్లోకి చీమలు రావొద్దంటే మీరు వంట చేసిన తర్వాత వెంటనే పాత్రలు, గ్యాస్ స్టవ్, వంటగది స్లాబ్లను శుభ్రం చేయాలి.
చెత్తబుట్టను ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవాలి. లేదంటే చెత్తకు క్రిములు, ముకిరి పేరుకుపోతాయి. వీటిలోకి చీమలు కూడా వెళతాయి.
