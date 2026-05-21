పేరుకు తగ్గట్టే ఈ మొక్క ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. పీస్ లిల్లీ మొక్కను మట్టిలోనే కాదు నీటిలో కూడా సులువుగా పెంచవచ్చు. ఇది మంచి ఇండోర్ ప్లాంట్. ఇంటికి నేచురల్ అందాన్ని తీసుకొస్తుంది.
స్పైడర్ ప్లాంట్ చాలా అందమైన మొక్క. దీన్ని మట్టిలో, నీటిలో సులభంగా పెంచొచ్చు. దీనికి పెద్దగా సంరక్షణ కూడా అవసరం లేదు.
లక్కీ బాంబూ మొక్క నీటిలో చాలా తేలికగా పెరుగుతుంది. ఇది ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని నింపుతుందని చాలామంది నమ్ముతారు.
ఫిలోడెండ్రాన్ మొక్కకు పెద్ద, అందమైన ఆకులు ఉంటాయి. దీన్ని మట్టిలో, నీటిలో కూడా సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.
ఇంగ్లీష్ ఐవీ.. ఒక పాకే మొక్క. అందుకే ఇది ఇంటికి ఒక ఏస్తెటిక్ లుక్ ఇస్తుంది. ఈ మొక్క నీటిలో సులభంగా పెరుగుతుంది.
మనీ ప్లాంట్ చాలా వేగంగా, సులభంగా పెరుగుతుంది. దీనికి కొద్దిపాటి జాగ్రత్త చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ మొక్క నీటిలో కూడా బాగా పెరుగుతుంది.
