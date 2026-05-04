సింగిల్ స్టోన్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ సింపుల్ డిజైన్ చైన్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. 2 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
బీడ్ డిజైన్ గోల్డ్ చైన్లో చిన్న చిన్న పూసల్లాంటి ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ ట్రెడిషనల్, వెస్ట్రన్ దుస్తులు.. రెండింటిపైనా బాగుంటుంది.
రోప్ చైన్ మెలితిరిగిన ప్యాటర్న్తో చాలా యూనిక్, స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది. ఈ డిజైన్ చాలా బలంగా కూడా ఉంటుంది. అందుకే రోజూ వేసుకోవడానికి మంచి ఆప్షన్.
ఈ చైన్లోని స్క్వేర్ లింక్ ప్యాటర్న్ దీనికి మోడ్రన్, క్లీన్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇది ఆఫీస్కు వేసుకెళ్లడానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది.
స్నేక్ చైన్ స్మూత్, గ్లాసీ ఫినిషింగ్కు ఫేమస్. ఇది మెడలో చాలా సాఫ్ట్గా, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. దీనివల్ల మీ లుక్ మరింత క్లాసీగా కనిపిస్తుంది.
చిన్న పెండెంట్తో ఉన్న ఈ గోల్డ్ చైన్ మీ లుక్ను మరింత స్పెషల్గా మారుస్తుంది. ఈ డిజైన్ క్యాజువల్స్ నుంచి పార్టీ వేర్ వరకు అన్ని సందర్భాలకూ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది.
లేయర్డ్ చైన్లో రెండు లేదా మూడు సన్నని చైన్ల కాంబినేషన్ ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ ఈ మధ్య చాలా ట్రెండ్లో ఉంది. ఇది సింపుల్ డ్రెస్ను కూడా స్టైలిష్గా మార్చేస్తుంది.
