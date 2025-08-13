సడెన్ గా బరువు తగ్గారా? ఇదే కారణం కావచ్చు

టైప్ 2 డయాబెటిస్.. శరీరంలో గ్లూకోజ్ను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేకపోవడం వల్ల వస్తుంది. దీని వల్ల సడెన్ గా బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
థైరాయిడ్ గ్రంథి అధికంగా థైరాయిడ్ హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. దీని ఫలితంగా బరువు తగ్గుతారు.
కడుపు, క్లోమం, ఊపిరితిత్తుల వంటి క్యాన్సర్ల మొదటి లక్షణం బరువు తగ్గడం. క్యాన్సర్ కణాలు ఎక్కువ శక్తిని ఉపయోగించడం వల్ల, శరీరం వ్యాధితో పోరాడటం వల్ల ఇది జరుగుతుంది.
దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటివి జీర్ణక్రియ, ఆకలి శక్తి స్థాయిలను ప్రభావితం చేస్తాయి. దీనివల్ల బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఈ వ్యాధి వల్ల శరీరంలో పోషకాలు గ్రహించే సామర్థ్యం దెబ్బతింటుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గుతారు. విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి, వాపు, పోషకాహార లోపం వంటివి కూడా వస్తాయి.
ఆహారం, వ్యాయామం వంటి ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండానే బరువు తగ్గితే, ముఖ్యంగా అలసట, జీర్ణ సమస్య, మానసిక స్థితి మార్పు వంటి వాటి వల్ల ఇది జరిగితే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
Soaked Almonds: రోజూ ఉదయాన్నే నానబెట్టిన బాదం తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?
Liver Health: లివర్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వీటికి దూరంగా ఉండాలి!
Guava Leaf Water: జామ ఆకుల నీటిని తాగితే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?
Health Tips: వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులకు ఇలా చెక్ పెట్టండి!