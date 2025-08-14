Telugu

దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు ఏం తినకూడదు?

health-life Aug 14 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
సిట్రస్ పండ్లు

మీకు దగ్గు, జలుబు ఉంటే మాత్రం సిట్రస్ పండ్లను తినకండి. ఎందుకంటే వీటిలో  ఉండే ఆమ్ల గుణాలు గొంతులో మంటను కలిగిస్తాయి. అలాగే దగ్గును పెంచుతాయి.

Image credits: Getty
మామిడి పండు

మామిడి పండును కూడా దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు తినకూడదు. ఎందుకంటే ఈ పండులోని చక్కెర వల్ల గొంతు వాపు వస్తుంది. 

Image credits: Getty
ద్రాక్ష

ద్రాక్ష పండ్లు దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు పొరపాటున కూడా తినకూడదు. ఎందుకంటే ద్రాక్షలు దగ్గును, జలుబును మరింత పెంచుతాయి. 

Image credits: Getty
అరటి పండు

అరటి ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినా దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు మాత్రం తినకూడు. ఒకవేళ తింటే కఫం ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ముక్కు దిబ్బడ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. 

Image credits: Getty
పుచ్చకాయ

పుచ్చకాయ చలువ చేసే గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మీరు ఈ పండును దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు తింటే మీ శరీర ఉష్ణోగ్రత ప్రభావితం అవుతుంది. అందుకే తినకూడదు.

Image credits: Getty
పైనాపిల్ పండు

దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు పైనాపిల్ ను తినకూడదు. ఇది కఫాన్ని పెంచుతుంది. అలాగే ముక్కు దిబ్బడ కూడా పెరుగుతుంది. 

Image credits: Getty
పియర్

పియర్ ను దగ్గు, జలుబు ఉన్నప్పుడు తినకూడదు. తింటే ఈ రెండు సమస్యలు  మరింత పెరుగుతాయి. 

Image credits: Getty

